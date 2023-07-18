مليووووون سعادة .. “ابسط يا عم مش هتطول تاني” .. قرار هام ومفاجئ من الحكومة بـ تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات وفقاً لـ قانون العمل الجديد

قرار جديد لصالح فئات خاصة من العمالة المصرية في القطاعات الحكومية حيث وضعت الحكومة المصرية هذه الفئات في عين الإعتبار لدعمهم ومحاولة تخفيف الضغوطات عليهم ويتم الآن العمل على تنفيذ هذه القرارات التي ناقشها الرئيس السيسي لمساعدة العاملين وتخفيف الأعباء عليهم ومن المعروف أن عدد ساعات العمل الرسمية لمعظم المصالح الحكACCZAومية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا بمقدار ٦ساعات يوميًا وعطلة يومي الجمعة والسبت أي ٥أيام أسبوعيًا و٦ساعات يوميًا وفي هذا المقال سوف نناقش معكم هذه القرارات والفئات المستفادة.

قرار الحكومة بتخفيض ساعات العمل

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعدة العاملين بالمجالات والقطاعات الحكومية بتقليص عدد ساعات العمل والتي جاءت لصالح فئة معينة وهي فئة المعاقين ومن المعروف كم التعب المحيط بذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم لذلك ضم هذا القرار كل شخص صاحب إعاقة أو لديه أبناء ذوي إعاقة بشتى أنواع الإعاقات ويسمح لهم بالتأخير لمدة ساعة واحدة، كما أنهم ضموا لهذا القرار أيضًا المرضعة فالأم المرضعة العاملة تعاني الكثير من أجل التوفيق بين عملها ورضيعها لذلك تم السماح لها بالتأخير لمدة ساعة واحدة أيضًا، وهذا القرار بشأن تأخير ساعة واحدة عن مواعيد العمل، ولكن هناك قرار آخر خاص بجميع العاملين؛ وهو تخفيف إزدحام الموظفين بتطبيق نظام الفترتين الصباحية والمسائية ليتم تخفيف عدد الموظفين بالمصلحة الحكومية الواحدة، وذلك بتقسيمهم على جزئين جزء بدوام صباحي وجزء بدوام مسائي.

الغرض من قرار تخفيض ساعات العمل وتقليصها

في الفترة الأخيرة بدأت الحكومة المصرية الإهتمام بالموظفين الحكوميين وراحتهم والعمل قدر الممكن للتخفيف عنهم وهذا القرار لصالح الأسر العاملة الموجود بها إعاقة سواء كان الموظف نفسه أو أبناؤه حتى وإن كانت قرابة من الدرجة الثانية ويكون الموظف هو العائل لهذا الشخص المعاق فيحتاج الشخص عدد ساعات اقل في العمل عن غيره وتخصيص قوانين له، وعن السيدة المرضعة ففي فترة الرضاعة يصعب النوم في الفترات الأولى لذلك يجب مراعاة ظروف السيدة المرضعة ولهذا تضمنها القرار، أما عن تقليص ساعات العمل وإعتماد نظام الفترتين الصباحية والمسائية نظرًا لإنتشار الأمراض مؤخرًا والدور الفعال للتزاحم في إنتشارها بسرعة شديدة كان لابد من تقليل عدد الموظفين لمحاولة تقليل الكثافة للتغلب على إنتشار الأمراض.