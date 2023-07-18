استعلم هنا spa.gov.iq تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تهتم العديد من المواطنين في العراق بمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وقد أعلنت الوزارة أن الاستعلام عن ذلك سيكون عبر منصة مظلتي الإلكترونية حيث تتيح هذه المنصة للمواطنين التعرف على أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، ووفقًا للوزارة، تم استلام أكثر من 300 ألف طلب من جميع المواطنين للتأهل والاختيار من بينهم المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة، وسوف تقدم هذه الوجبة للفقراء والأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجة للمساعدة في تخفيف أعباء الحياة، وسوف نتناول عبر السطور التالية كافة المعلومات عنها، إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بعض الشروط التي يجب توفرها في المواطنين لكي يتم قبولهم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وهي:

عدم امتلاك أي ممتلكات ذات قيمة عالية مثل الأراضي أو العقارات أو أصول أخرى.

ألا يكون مشتركا في تأمين صحي أو اجتماعي سابقا.

يجب أن يكون عمر السيدات المتقدمات للوجبة التاسعة مابين 15 عامًا و55 عامًا، بينما يجب أن يكون عمر الرجال المتقدمين لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

ينبغي أن تكون الأسرة مكونة من أربعة أشخاص على الأقل وأن يكونوا من المواطنين العراقيين.

يجب على المتقدمين التأكد من استيفاء جميع هذه الشروط لكي يتم قبولهم للحصول على الوجبة التاسعة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حرصًا من الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم على تخطي الصعوبات الاقتصادية، ستقوم الوزارة بإعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 على ثلاث دفعات وتسهيلاً لعملية الاستعلام، ستتم العملية بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي، وفيما يلي خطوات الاستعلام عنها:

انقر على رابط منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

. سيتم عرض رمز التحقق على الشاشة.

قم بإدخال الرمز المعروض بشكل صحيح

بعد التحقق من الرمز، انتقل إلى القائمة “الخدمات الإلكترونية”

واختر “أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة”.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل الاسم والرقم القومي وغيرها من المعلومات.

انقر على زر “تحميل الكشوف” للحصول على قائمة الأسماء.

سعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق إلى توفير هذا الدعم من أجل رفع المستوى المعيشة للأسر الفقيرة والمحتاجة وتحسين مستواها الاقتصادي.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

الاستعلام عن اسماء المشمولين داخل برنامج الرعايه الاجتماعيه يتم بشكل الكتروني حيث ان وزاره العمل قد اشارت الى امكانيه اتمام هذا الاستعلام عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالمنصه التي قد اعلنت عنها في وقت سابق حيث انها تعد منصه رسميه يمكن عن طريقها التسجيل في كافه برامج الدعم الاجتماعيه وكذلك الحصول على اسماء الرعايه الاجتماعيه التي قد اعلنت عنها منذ فتره حيث يتم الاعلان عنها على ثلاث دفعات.