رابط استعلام معاش تكافل وكرامة يوليو 2023 وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط استعلام معاش تكافل وكرامة يوليو 2023، الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لعدد كبير من الاسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل لمواجهة الغلاء وظروف المعيشة الصعبة، التي تواجه عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استعلام معاش تكافل وكرامة يوليو 2023 .

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة يوليو 2023

حيث يعد معاش تكافل وكرامة من أهم أنظمة الدعم المادي التي تقدمه وزارة التضامن الإجتماعي بتكليف من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة صرف معاش تكافل وكرامة لعدد كبير من الأسر المصرية ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم فتح باب التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة والذي يمكن للمواطن الحصول عليه شرط أن يكون مستوفي الشروط التالية :

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون لديه أي أملاك سواء عقار أو أراضي زراعية

ألا يكون المتقدم مستفيد في التأمينات الاجتماعية .

المستندات المطلوبة للتسجيل في التكافل والكرامة 2023

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

في حالة وفاة تالزوج احضار شهادة الوفاة.

في حالة الطلاق احضار شهادة الطلاق.

إذا كان المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة يجب ارفاق شهادة طبية.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2023