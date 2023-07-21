وانت في البيت.. طريقة تجديد إقامة التحاق بعائل اون لاين الكويت بالتفاصيل

تميز خدمة تجديد إقامة التحاق بعائل اون لاين في الكويت بأنها مبادرة حكومية فريدة تسعى إلى تحقيق التسوية القانونية للمقيمين وعائلاتهم في هذا البلد الجميل، تعتبر هذه الخدمة من بين الخدمات الرائدة التي تقدمها وزارة الداخلية الكويتية للمستفيدين، وتوفر لهم بطاقة إقامة قانونية تمكنهم من الاستفادة من مزايا متعددة، يتيح للمقيمين التقديم على هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مما يجعل عملية التجديد سهلة وميسرة، يُطلب من المستفيدين تقديم بعض المعلومات الشخصية والوثائق الضرورية لضمان تنفيذ العملية بنجاح.، هذه المعلومات تشمل تفاصيل شخصية لصاحب الإقامة وأفراد عائلته، ومستندات تؤكد صلتهم العائلية.

رسوم الالتحاق بعائل في الكويت

تجدُ في تاريخ عام 2023، رسوم تجديد إقامة التحاق بعائل اون لاين في الكويت تلك التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية الكويتية في قرار سابق صادر في عام 2019. وتتألف هذه الرسوم كما يلي:

– لفئة الأبناء والزوجة: تبلغ 10 دينار كويتي لكل عام.

– لفئة العاملين في القطاعات الحكومية: تكون 10 دينارات كويتية لكل سنة.

– لفئة العاملين في القطاعات الأهلية: تصل إلى 100 دينار كويتي لكل سنة.

– لفئة غير الأبناء وغير الزوجة: تبلغ 200 دينار كويتي لكل فرد سنوياً.

الاوراق المطلوبة

من أجل تجديد إقامة التحاق بعائل اون لاين في الكويت، يتعين عادة تقديم الوثائق التالية:

نموذج طلب تجديد إقامة معتمد من الكفيل. صورتان شخصيتان قياس (4 × 6) سم بخلفية زرقاء. نسخة مصورة من بطاقة الهوية المدنية للكفيل. جواز السفر الأصلي للمستفيد. شهادة دراسية حديثة ومصدقة للأبناء الذين تجاوزوا سن العشرين. شهادة ضمان صحي صادرة من أحد المستوصفات التابعة لوزارة الصحة الكويتية. في حالة غياب الزوج، يجب تقديم نسخة مصورة من إقامة الزوجة ذات الصلاحية السارية للأبناء.

هذه الفئات يحق لها تاشيرة عائلية للوافدين في الكويت (التفاصيل الكاملة هناااا)

طريقة تجديد إقامة التحاق بعائل اون لاين

يمكن القيام تجديد إقامة التحاق بعائل اون لاين (مادة 22) في الكويت بسهولة عبر منصة الإنترنت باستخدام الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية الكويتية.

انتقل إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” المتواجد في الصفحة الرئيسية للموقع.

حدد “الإدارة العامة لشؤون الإقامة”.

انقر على “الخدمات الإلكترونية للأفراد”.

اختر “تجديد إقامة الأفراد” من القائمة المنسدلة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك.

اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

حدد خدمة “تجديد إقامة التحاق بعائلة”.

اختر العائلة التي ترغب في تجديد إقامتها.

قُم بإرفاق المستندات المطلوبة.

قُم بسداد “رسوم تجديد إقامة التحاق بعائلة” وأكمل عملية الدفع عبر الإنترنت.

احفظ وصل الدفع بعد انتهاء عملية الدفع الرقمي.

احصل على بطاقة الإقامة الجديدة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمة تجديد إقامة التحاق بعائلة بكل يسر وسهولة، والاستمتاع بالتجديد عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى الانتقال إلى مكاتب الداخلية.