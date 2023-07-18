ظهرت حالا.. نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023 عبر موقع res-ye.net لكل المحافظات

نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023، من المقرر أن تعلن نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023 قريبا من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية التي تستعد لرفع الستار عن تلك النتائج التي طال انتظارها، حيث ينتظر الكشف عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 علمي وادبي الالاف الطلاب في كافة المحافظات خاصة بعدما أعلنت مصادر مسئولة عن اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح، لذا نقدم لكم رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن بالاسم 2023، فتابعونا.

نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023

أيام قليلة وحدها هي من تفصلنا عن نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023 التي تعد المعيار الذي يعتمد عليه الطالب في الالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة بناءا على المجموع الذي حصل عليه، وقد أفادت المؤشرات الأولية أن نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة باليمن مرتفعة إلى حدا كبير، مما يعني أن أغلب الطلاب ناجحون وحصلوا على مجاميع مرضية، واليكم طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمنية 2023 برقم الجلوس والاسم:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

اختر نتائج الثانوية العامة اليمن.

يتم اختيار العام الدراسي.

يتم اختيار القسم (علمي- أدبي).

يتم إدخال رقم الجلوس.

يتم الضغط على رمز التحقق ثم أنا لست روبوت.

اضغط على كلمة “بحث”.

انتظر دقيقة واحدة حتى يتم عرض درجاتك في كل المواد.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

ويمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور في كافة المحافظات “مأرب، صنعاء، حضر موت، عدن، عمران، البيضاء، الحديدة، الحزم، ذمار،….” الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 فور اعتمادها من قبل السيد الوزير، وقد كشفت الوزارة عن بعض النسب على مستوى المحافظات داخل اليمن، وجاءت كالتالي:

– محافظة الجوف: 55%.

– محافظة صنعاء: 70%.

– محافظة البيضاء: 70%.

– محافظة عدن: 65%.

– محافظة تعزيز: 45%.

– محافظة تعز: 60%.

مازال البحث قائم حول نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023 التي تعد واحدة من أهم النتائج في مشوار الطالب التعليمي، حيث أن في حالة اجتياز تلك المرحلة يلتحق الطالب بالجامعة التي يريدها بشرط أن تكون متوافقة مع مجموعه.