عاجل.. الكويت تُعلن عن إغلاق تام للمطاعم والأسواق في عدة مناطق

أعلن مدير عام البلدية في الكويت عن إصدار قراراً إداريًا بشأن إغلاق المطاعم والمقاهي وكذلك أسواق القرين والعارضية الصناعية إضافة إلى المناطق الحرفية، مما تفاجأ الكثير من سكان ورواد المناطق من هذا القرار الغير ملائم، مؤكدًا بأن المحلات وجميع الأنشطة التجارية والخدمية سيتم عملها إلى الساعة الواحدة صباحًا، ثم بعدها يتم الإغلاق على الفور، وحمل هذا القرار الإداري رقم 3212/2022 GM بشأن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة في السكن الخاصة.

مواعيد عمل المقاهي والمحلات في الكويت

وأوضح محمد الجلاوي رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع في بلدية الكويت، أن تحديد مواعيد عمل المحلات والمقاهي وجميع الأنشطة التجارية والخدمة في المناطق الحرفية تكون حتى الساعة الواحدة صباحًا بحد أقصى، ومن بعد هذا الموعد لا يُسمح نهائيًا بالبيع أو الشراء المباشر، وكذلك جلوس المارة الراغبين في تناول المأكولات بالخارج، فضلاً عن عدم السماح لهم بالتوصيل في حدود الواقع الخاصة بمواقف السيارات، مضيفًا غلق كافة الأبواب الرئيسية كذلك للمناطق.

غلق المحلات والمقاهي في الكويت

وأشار رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع في الكويت، إلى أنه تم إرسال هذا القرار إلى جميع الجهات والقطاعات المختصة من أجل البدء في تنفيذه بعد تمام 30 يومًا من وقت نشرة في الجريدة الرسمية، من أجل الالتزام به، وفي حال مخالفة القرار سيتم فرض عقوبات حازمة في جميع حقوق المعارضين، لهذا يُرجى للالتزام بمثل هذا القرار الذي يتناسب مع جميع المواطنين داخل مناطق القروين في الكويت، من أجل العمل به على الفور.