موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1445 للقطاع الخاص والعام ونزل اجمل التهاني لحلول رأس السنة الهجرية

يبحث الكثير من المواطنون عن تهنئة بمناسبة العام الهجري كما يرغب البعض التعرف على موعد الاجازة واعلنت دار الإفتاء المصرية ان هلال شهر محرم لعام 1445 هجريًا اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 م ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1445.

تهنئة في رأس السنة الهجرية 1445

يقبل الناس على تبادل رسائل تهنئة بمناسبة العام الهجري والتي تعمل على نشر حالة من السعادة ومنها.

نسأل الله به أن يحمل لكم البشرى بالسعادة والهدوء وراحة البال طوال العمر، كل عام وأنتم بخير.

بارك الله في عامكم الهجري القادم، ورزقكم الله تعالى فيه الخير الوافر والعيش الهانئ.

اللهم يا مدبر الأقدار كلها، نسألك من الخير كلّه في عامنا القادم ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه.

عام هجري جديد يطرق الأبواب، ومع نسماته الليثي نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

اللهم اجعلها بلا أوجاع ولا فراق، اللهم اجعلها خالية من المصائب والخدلان يا رب اجعلها سنه هجرية مليئة بالأفراح.

اللهم مع بداية هذا العام الهجري الجديد أسألك أن تحقّق لنا فيها الأماني والاحلام.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

تم التصريح من مجلس الوزراء أن يوم الخميس 20 يوليو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات وايضًا جميع المصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية حيث انه تم الاعلان ان الاجازة ايضًا لكل من القطاع الخاص والعام وبعض من الوزارت الحكومية وذلك بدل من اليوم الاول من شهر محرم.