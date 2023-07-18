“أدخل حالًا وأعرف نتيجتك”نتائج طلاب الاردن 2023 منصة اوبن ايمس emis moe gov jo

تم اتخاذ خطوات من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية في الفترة الأخيرة لتسهيل الوصول إلى جميع أو معظم الخدمات التعليمية عبر الإنترنت، وتعريف الطلاب نتائج طلاب الاردن 2023 منصة اوبن ايمس emis moe gov jo وضمان سلامة وصحة الطلاب والمعلمين، لا يحتاج الطلاب إلى الذهاب إلى المدرسة للتحقق من درجاتهم في الفصل، رابط نظام إدارة المعلومات التربوية الأردنية هو openemis علامات الطلاب، للوصول إليه يمكن زيارة نتائج طلاب الاردن 2023 منصة اوبن ايمس emis moe gov jo.

نتائج طلاب الاردن 2023 منصة اوبن ايمس emis moe gov jo

منصة اوبن ايمس الإلكترونية هي موقع إلكتروني يقدم نتائج الامتحان النهائي لطلاب المدارس العامة في الأردن emis.moe.gov.jo في عام 2023، ستتابع “وكالة الإغاثة” وNoorSpace حالة حضور وغياب ابني وابنتي كطلاب لك طوال السنوات، من الفصل الأول وحتى الثاني يأتي ذلك نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث أجروا الطلاب اختباراتهم عبر منصة التعليم الإلكتروني من المنزل، يعتبر التعليم عن بُعد واحدًا من أهم التطورات في العصر الحديث، حيث يحل مشكلة قلة التواصل والتفاعل بين الطلاب.

أوضحت وزارة التربية والتعليم في الأردن أن الامتحانات للفصل الدراسي الثاني تمت بسلاسة تامة ولم يتم رصد أي مشاكل أو شكاوى في الفترة السابقة، مؤكدة نجاح نظام التعليم الجديد.

إجراءات الاستعلام بسيطة وسهلة ما عليك سوى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك واختيار لغتك وتسجيل الدخول وستظهر صفحة نتائج الاختبار بجميع التفاصيل المطلوبة.

حذرت وزارة التربية والتعليم الأردنية من عدم مشاركة أي فرد بأي بيانات، سواء كانت أسماء المستخدمين أو كلمات المرور، لتجنب التلاعب أو تعديل أي معلومات.

منصتك للدورة التدريبية تشتمل على العديد من الدورات التفاعلية لضمان فهم الطلاب للمنهج الأردني الجديد، يتم تقديم هذه الدورات من قبل معلمين ذوي خبرة واسعة في مجال التعليم وحاصلين على الشهادات المهنية.

مهم أن نذكر أن نتائج الطلاب قد تتأخر بسبب الكم الكبير من الاستفسارات المتتالية في نفس الوقت ، ولذلك يُطلب من الطلاب من مختلف المستويات التعليمية أن يجروا بحثًا لاحقًا.

رابط اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2023

بإمكانك الحصول على نتائج الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 2022 عن طريق اتباع الإجراءات التالية:

قم بزيارة رابط Open Eames



ضع اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المناسبة.

انقر لتسجيل الدخول.



اضغط على الرمز المتواجد في ملف معلوماتك الشخصية، ثم اضغط على مربع الأكاديميين.

حدد تقرير التقويم.



سيتم بعد ذلك عرض درجات الطالب.

قمنا بتقديم الطريقة البسيطة لأحبائنا في الأردن لاستخراج درجات الطلاب من خلال نتائج طلاب الاردن 2023 منصة اوبن ايمس emis moe gov jo للاطلاع على علاماتهم بالكامل، تستمر منصة Open Eames في نشر درجات الطلاب ودرجات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراقبة وتحميل الدرجات.