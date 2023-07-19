لطلاب الشهادة الإعدادية” تنسيق مدارس التمريض 2023 وماهي الأوراق المطلوبة للتقديم

يرغب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بعد الاطلاع على النتائج الخاصة بهم خلال الأيام القليلة السابقة، معرفة تنسيق مدارس التمريض، وذلك بعد أن قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالإعلان عن جميع القواعد وشروط التنسيق لدخول مدارس التمريض للعام الدراسي 2023, 2024 ميلادي في كافة محافظات، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا التنسيق، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

تنسيق مدارس التمريض

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية وأولياء أمورهم عبر محرك البحث جوجل عن تنسيق مدارس التمريض، حيث أنه تم الإعلان عن التنسيق في عدد من المحافظات مثل الجيزة والقاهرة، حيث أنه من المتوقع تم يكون الحد الأدنى للدرجات الحاصل عليها الطالب للالتحاق بمدارس التمريض في محافظة الجيزة هو 220 درجة، بينما الحد الأدنى لدرجات الطلاب في محافظة القاهرة لابد أن يكون 245 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2023

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن الأوراق التي يجب على الطلاب الراغبين في التقديم لمدارس التمريض تحضيرها، والتي تتمثل في كل من الآتي:

حافظة من البلاستيك.

دمغة، وعدد 2 طوابع مهن طبيه.

إن يقوم الطالب بإحضار أصل شهادة الميلاد، بالإضافة إلى ثلاث صور منها.

أصل الشهادة الاعدادية، وعدد 3 صور منها.

إحضار 6 طوابع مهن طبيه.

8 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالب.

إحضار ما يفيد معتدلة شهادة إتمام الدراسة الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي من وزارة التربية والتعليم بالدرجات.

رابط تقديم في مدارس التمريض 2023

قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإعلان عن الرابط الخاص بتنسيق مدارس التمريض، والذي يستطيع الطلاب استخدامه من أجل التقديم للالتحاق بهذه المدارس، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: