 حقيقة الغاء حفل تراڤيس سكوت في الاهرمات وميعاد اطلاق البوم يوتوبيا واسعار تذاكر حفل ترافيس سكوت

تم التصريح من مغني الراب ترافيس سكوت عن الحفل الذي سيقام في الأهرامات في 28 يوليو الجاري، مما ادى لزيادة الغضب الشديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وازدادج هشتاج إلغاء حفل ترافيس بسبب ممارسة طقوسًا شيطانية ومن خلال مقالنا سنتعرف على حقيقة الغاء حفل تراڤيس سكوت.

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

هناك بعض من الاخبار التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك انه تم الغاء حفل ترافيس سكوت بسبب زيادة الشكاوي والحملة القوية على السوشيال ميديا لإيقافه ولكن الشركة المنظمة للحفل اعلنت عدم الغائه واعلنت ان تذاكر حفل ترافيس سكوت انتهت بعد ان تم فتح باب الحجز.

هشتاج إلغاء حفل ترافيس سكوت

بسبب الكثير من الافعال والمشكلات التي يقدمها فى حفلاته من أشياء غريبة والتي تشبه طقوس شيطانية، نشر عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا على تويتر عنوام إلغاء حفل ترافيس، ويرغبون فيهىإلغاء الحفل، خصوصًا أن الفنان يدعم الماسونية والافروسيتيك.

ترافيس سكوت

نشر البعض ان الحفل دا لازم يتلغي وكل حفلات الماسونية والداعمين للافروسيتيك ويرغبون البعض في معرفة مين هم إلى اشتروا تذاكره بـ٦٥٠٠ جم في ١٥ دقيقة ويرغب البعض الاخر بان يعرف انه ازاي سيقام عند الأهرامات غير مرحب بيه على الإطلاق.

أسعار حفل تذاكر ترافيس سكوت

تم الاعلان من المغني ترافيس سكوت والشركة المنظمة للحفل الذي سيقام في مصر عن أسعار الحفل، وهناك فئتان منها الـ«Premium» وتكلفتها 4000 جنيه، والـ «VIP Golden Circle» وسعر التذكرة بها 6500 جنيه.