هي دي الاخبار ولا بلاش.. صرف 350 جنيه زيادة المعاشات لهؤلاء فقط “قد تكون منهم”

يتداول الكثير من المواطنين أنباء حول صرف 350 جنيه زيادة المعاشات لهؤلاء الفئات خاصة بعد قرار من اتحاد نقابة المهن الطبية برفع المعاشات للأطباء، وكانت الزيادة الأخيرة في المعاشات هي شهر ابريل الماضي بدلا من شهر يوليو وذلك بعد ارتفاع التضخم تلك الفترة وزيادة الأسعار بناء على توجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقدم اليكم خلال سطور المقال حقيقة زيادة المعاشات فتابعوا معنا.

صرف 350 جنيه زيادة المعاشات لهؤلاء الفئات

أصبح الشغل الشاغل للمواطنين أصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن هل توجد زيادة في معاشات خلال شهر أغسطس، حيث قرر اتحاد نقابة المهن الطبية برفع قيمة المعاش لكافة الأعضاء وخاصة الطبيب البشري بمعدل 350 جنيه، وبذلك تكون قيمة المعاش 1350 جنيه بدلا من 1000 جنيه وبحيث يتم الصرف كل 3 أشهر بداية من شهر أغسطس.

وتقتصر هذه الزيادة فقط على الأطباء البشريين وليس لباقي الفئات المستحقة للمعاش، وحدد اتحاد المهن الطبية مواعيد الصرف في خطاب تم إرساله الى النقابات الطبية الأربعة ليكون موعد الصرف دفعة شهر أغسطس من 8-10 أما دفعة شهر نوفمبر المقبلة من 7 وحتى 11 من نوفمبر 2023، وسيتم ارسال رسالة نصية على هاتف جميع الاعضاء بها موعد ومكان الصرف.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

لن تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن تبكير صرف معاشات شهر أغسطس ولكن ستكون خلال موعدها المحدد بداية من يوم الثلاثاء 1 أغسطس حتى يوم الأحد 6 أغسطس 2023، وذلك عبر منافذ فوري والمحافظ الالكترونية ومكاتب البريد بجميع المحافظات وماكينات الصراف الآلي بكافة البنوك.