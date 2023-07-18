رابط حجز تذاكر حفل ترافيس سكوت اون لاين وسعر التذكرة وصل 100 ألف دولار

ازداد البحث عن حفل ترافيس سكوت في مصر والتي سيتم اقامتها في يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، أمام سفوح الأهرامات، ويتم مشاركة عدد من النجوم العالميين ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط حجز تذاكر حفل ترافيس سكوت.

تذاكر حفل ترافيس سكوت في مصر

وفقا لما تم اعلانه من الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت في مصر فقد اعلنت عن فتح باب الحجز لتذاكر الحفل في فئتين مختلفتين، فقد وصلت قيمة تذكرة الفئة الأولى بريميوم 4000 جنيه اما عن قيمة تذكرة الفئة الثانية في آي بي جولدن سيركل 6500 جنيه وانتشر بعض من الاخبار ان التذاكر تم بيعها جميعًا بعد ان تم فتح باب الحجز لها.

ترافيس سكوت Travis scott

هو يعد جاك بيرمون ويبستر الثاني والذي يشتهر باسم ترافيس سكوت (Travis Scott)، هو مغني راب أمريكي ولد في 30 أبريل 1991 وكان يعرف باسم Travi$ Scott، واختار اسمه المسرحي لنفسه.

هاشتاج إلغاء_حفل_ترافيس

صرح الرابر الأمريكي ترافيس سكوت Travis Scott عنقيامه بحفل غنائي سيحييه تحت سفح الأهرامات والذي ادى لزيادة البحث من قبل الكثير عن موعده وانه سيقام في يوم 28 يوليو الجاري وتم إطلاق ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان يوتوبيا، ولا يوجد كثافة في الحجز للتذاكر إلا أن هاشتاج إلغاء_حفل_ترافيس تصدر تريند تويتر، وذلك بسبب تزايد الاقوال حول طقوس غريبة يشتبه في تسخيرها في حفلات ترافيس سكوت، كما انه قال البعض عليه بانه يقوم بتشبية طقوس شيطانية مما اثار حالة من الغضب من قبل الكثير وتم تفعيل هذا الهاشتاج على مواقع السوشيال ميديا.