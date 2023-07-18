عاجل.. إعلان نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 عبر psge.ps برقم الجلوس الخميس

كشفت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في جميع المحافظات بفلسطين للعام الدراسي الجاري 2023، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القدس، فضلاً عن أن عدد المشتركين في هذا الصف بلغ نحو 87826 طالب وطالبة في مختلف فروع فلسطين، والفرع العلمي بلغ عدد الطلبة المشاركين نحو 24540 طالب وطالبة، إضافة إلى أن الفرع الأدبي بلغ عددهم نحو 54641.

نتائج التوجيهي في فلسطين 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن الامتحانات تم عقدها من الفترة 7 يونيو 2023، حتى يوم 26 يونيو 2023، وسط إجراءات مشددة لسير عملية الامتحانات بطريقة ملائمة ومناسبة أمام الجميع، مع العلم أن الوزارة قامت بعدها ببدء إجراءات التصحيح الخاصة بجميع أوراق الامتحانات في مختلف المحافظات، بدقة ووضوح تام حتى يتمكن جميع الطلبة من أخذ ما يستحقونه من أدائهم في الامتحانات، فضلاً عن أمكانية الحصول على النتيجة وفقًا للخطوات التي نكشفها لكم في الفقرة التالية، لكي يتعرف عليها كل طالب.

رابط استعلام نتائج توجيهي فلسطين 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الحصول على نتائج توجيهي داخل محافظات فلسطين وفقًا لما يلي:-