رسمياً الاهلي يضم امام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي رسمياً عن انتقال لاعب الوسط الدولي المصري إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاهلي يضم امام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي

وكتب الموقع الرسمي للنادي في البيان الرسمي “توصل إف سي ميتلاند والأهلي إلى اتفاق بشأن اتفاق انتقال من شأنه أن يعيد لاعب المنتخب المصري البالغ من العمر 25 عامًا إلى وطنه”.

وأضاف البيان أن “الإمام عاشور انتقل إلى ميتلاند من الزمالك في يناير ، لكنه الآن يعود بشكل دائم إلى مصر”.

وأوضح المدير الرياضي سفيند جرافرسن أنها كانت عملية خاصة مع إمام الذي تعرض للأسف لإصابة سيئة بعد بداية جيدة.

وأوضح المدير الرياضي “بالطبع يزعجنا أننا لا نستطيع الاستمرار في الإمام عاشور. إنه لاعب ماهر يتمتع بإمكانات كبيرة ، لكنه أيضًا مثال لما يمكن أن يحدث عندما تعمل مع الناس”.

وأكد سفيند جرافرسن “وجدنا حلا جيدا مع الأهلي حيث لعب عاشور سبع مباريات وسجل هدفين لنادي ميتلاند قبل إصابته ونتمنى للإمام كل التوفيق في المستقبل”.