“ألحق قبل وقف الخدمة” رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو بطريقة سهلة

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء دفع فاتورة التليفون الأرض من يوم السبت الماضي 15 يوليو 2023، على أن تستمر لمدة شهر كامل، فضلاً عن أنه يجب القيام بسداد الفاتورة قبل تحويل الهاتف الأرضي إلى نظام الاستقبال وهو الموافق 15 أغسطس 2023، حيث إنه يمكن القيام بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

هناك عدة طرق مختلفة من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وفقًا للأتي:-

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون بتحميل تطبيق الشركة المصرية للإتصالات، وبعدها يتم إنشاء حساب عليه.

الطريقة الثانية وهي بإدخال كود المحافظة ثم يتم كتابة رقم التليفون الأرضي، لتظهر لك تكلفة الفاتورة المستحق دفعها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يوليو 2023

جاءت أهم الخطوات من أجل القيام بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

ثم يتم على الفور إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بالمستخدم.

ثم يتم النقر مباشرة على زر “فواتير”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بفاتورة التليفون المستحق دفعها لكي لا تتحول الخدمة إلى استقبال فقط.

شركة الاتصالات المصرية

يذكر أن شركة الاتصالات تعمل على تحديث كافة حدماتها الإلكترونية أمام المواطنين حتى يتمكنوا من تأدية مهامهم دون الذهاب إلى مقر الشركة، مما يوفر ذلك الوقت والجهد عليهم.