رسميا NOW اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 موقع وزارة العمل spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق إعلاناً رسمياً بشأن مستحقي الرعاية الاجتماعية لعام 2023، والتي تتضمن خدمة توفير الوجبة التاسعة للآلاف من المواطنين العراقيين وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة الفئات الفقيرة خلال فترة الركود الاقتصادي التي يعاني منها البلد، وقد تلقت الوزارة حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

تعاني دولة العراق من ظروف صعبة نتيجة الصراعات والحروب التي أدت إلى تدمير البنية التحتية للدولة، ولذلك تعمل الحكومة على تحسين الوضع الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة ومن بين الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم المواطنين هو إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن مساعدة مالية للأسر الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل ولا يوجد لديها عائل، أو للأسر التي يعاني أحد أفرادها من إصابة تعيقه عن العمل وتجعله غير قادر على تلبية احتياجات الأسرة. وتتمثل هذه المساعدات في صرف رواتب شهرية للأسر المستحقة، وذلك لتخفيف العبء المالي عن الأسر الفقيرة وتحسين ظروفهم المعيشية.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويمكن الدخول مباشرة من خلال النقر على الرابط المتاح.

2- اختيار خيار “تقديم طلب” لمنصة مظلتي الوجبة التاسعة بالعراق.

3- تحديد خيار الرعاية الاجتماعية.

4- النقر على خيار “اسماء الرعاية الاجتماعية 2023”.

5- إدخال البيانات المطلوبة.

6- الضغط على خيار “استعلام”.

وبعد ذلك، ستظهر للمستخدم جميع الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية لعام 2023.

الشروط التي يجب توافرها

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على المساعدة المالية من الوزارة، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

1- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

2- أن يكون معيلًا لأسرة تتكون من 4 أفراد أو أكثر.

3- أن يكون عمر المتقدم في نطاق الـ 18 إلى الـ 60 عامًا فيما يتعلق بالرجال، وفي نطاق الـ 15 إلى الـ 55 عامًا فيما يتعلق بالنساء.

4- التسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية.

5- عدم التسجيل في التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي.

6- عدم امتلاك سجل تجاري أو أي أملاك.

7- عدم وجود مصدر دخل عالي لدى المتقدم.

وبموجب هذه الشروط، يتم تحديد المستحقين للحصول على المساعدة المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق.