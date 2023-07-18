مبروووك NOW نتائج التوجيهي فلسطين 2023 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية moe.pna.ps

نتائج التوجيهي فلسطين 2023 يتزايد البحث في الفترة الحالية عن رابط فحص نتائج التوجيهي في فلسطين، حيث يسعى الطلاب والطالبات لمعرفة مدى تحصيلهم الدراسي وقد خضع أكثر من 87 ألف طالب وطالبة للامتحانات الخاصة بالدور الأول من الشهادة الثانوية الفلسطينية خلال الفترة من 7 يونيو وحتى 26 من نفس الشهر ولمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج التوجيهي في فلسطين، يجب على الراغبين في ذلك الاطلاع على المصادر الرسمية للوزارة المعنية بالتعليم في فلسطين أو الإعلام المحلي ويتم نشر النتائج عادة على المواقع الرسمية للوزارة بعد انتهاء المراجعة والتصحيح، لذا ينبغي الانتظار حتى نشر النتائج الرسمية من قبل الجهات المعنية.

وزارة التربية والتعليم بفلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن موعد صدور نتائج الثانوية العامة، حيث ستصدر النتائج يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا. وللحصول على النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بالموقع الإلكتروني.

2- إدخال البيانات المطلوبة، ومنها رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

3- النقر على خانة البحث.

4- سيتم عرض النتائج بعد الانتهاء من عملية البحث.

نتائج التوجيهي فلسطين 2023

تم الإعلان عن بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بامتحان التوجيهي في فلسطين لعام 2023، وتتضمن هذه الأرقام:

بلغ عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحان التوجيهي في الداخل والخارج حوالي 87817 طالب وطالبة.

تم استخدام حوالي 726 قاعة امتحانية لإجراء الامتحانات.

بلغ عدد طلاب الفرع الأدبي حوالي 54635 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الفرع العلمي 24538 طالب.

وصل عدد طلاب الفرع الشرعي إلى حوالي 1242 طالب، بينما بلغ عدد طلاب الفروع الخاصة بالكفاءة المهنية حوالي 962 طالب وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023 خلال الأيام القليلة القادمة، حسب إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ويتم حاليا إجراء المراجعة النهائية لتجهيز النتائج واعتمادها قبل نشرها على الموقع الرسمي بشكل دقيق وسليم، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة ويسر وعند إعلان نتائج التوجيهي فلسطين 2023، يمكن للطلاب والطالبات في فلسطين الحصول عليها عن طريق اتباع الخطوات التي ذُكرت سابقاً، والتي تشمل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة وإدخال البيانات المطلوبة، ومن ثم النقر على خانة البحث للحصول على النتائج.