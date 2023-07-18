ظهرت الآن.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة الرسمي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة باليمن 2023 يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور حيث تُعد هذه المرحلة من أهم وأبرز المراحل الدراسية فالطالب ينتقل فيها من مرحلة التعليم الأساسي إلى التعليم الجامعي، كما تُحدد هذه المرحلة مستقبل الطالب والكلية التي يستطيع الالتحاق بها حسب المجموع الذي سوف يحصل عليه، فكلما كان المجموع أعلى تمكن الطالب من دخول كليات القمة، لذا خلال السطور التالية سوف نقدم لكم موعد وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

صرحت وزارة التعليم باليمن أن الموعد الرسمي لظهور النتيجة هو 20/7/2023 الموافق الخميس من الاسبوع الجاري، حيث انهت الوزارة عملية التصحيح والمراجعة، عليكم متابعتنا أعزائي الطلاب كي تتمكنوا من معرفة نتائجكم قريباً بالتوفيق والنجاح.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

اليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 بالتفصيل:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن.

قم بالنقر عزيزي الطالب على “خدمات الوزارة”.

ثم أنقر على كلمة “نتائج”.

قم باختيار القسم الخاص بك سواء علمي أو أدبي أو معادلة الثانوية العامة.

أكتب أسم الطالب واختر السنة الدراسية 2022-2023.

أضعط على كلمة “بحث” سوف تظهر لك النتيجة على الفور.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

صرح مصدر خاص بوزارة التربية والتعليم اليمن بإن معدلات النجاح مرتفعة هذا العام 2023 الأمر الذي بث الطمئنية في قلوب الطلاب وأولياء أمورهم، فهذه النتيجة مصيرية وهامة لجميع طلاب هذه المرحلة، حيث يرغب كلاً منهم بدخول الكلية التي يحلم بها وسوف يحقق ذاته ويطمئن على مستقبله فيها.