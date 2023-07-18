سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 18 يوليو .. لو معاك دولارات وعاوز تبيع أقسم بالله فرصة مش هتتعوض .. أعرف الأسعار الآن

يمكنك معرفة سعر الدولار اليوم في سوريا، حيث قفز سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023 بشكل ملحوظ لكي يقترب من تحطيم الرقم القياسي بعد أن قد اقترب من حاجز 11 ألف ليرة للدولار الواحد، بينما سقطت الليرة السورية منذ إعلان البنك المركزي السوري عن خفض جديد لسعر الليرة في نشرة الحوالات والصرافة، حيث يريد الكثير معرفة آخر تحديث للأسعار ، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

سعر الدولار اليوم في سوريا

يمكنك معرفة سعر الدولار اليوم في سوريا، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي عن خفض جديد لسعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرات المصارف و الصرافة وسعر الحوالات، حيث تشهد الأسواق السورية على مدار اليومين الماضيين حالة من التخبط والارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية، مع تجاوز قيمة الدولار الواحد حاجز نحو 10500 ليرة، بينما قد توقف بعض أصحاب المحال التجارية عن البيع لحين استقرار الأسعار عند حد ثابت، بما قد يسمح لهم بالعمل دون خسائر.

أولا هذا وقد ووفق النشرة الصادرة عن المصرف المركزي الأحد الماضي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الرسمي للحوالات والصرافة نحو سعر 9500 ليرة سورية.

ثانيا وفي حين قد حدد المركزي سعر صرف اليورو بنحو سع10666 ليرة سورية.

بينما يرتبط سعر الصرف في ظل المعطيات الحالية في سوريا بعدة عوامل اقتصادية مجتمعة قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة، منها عدم وجود الإنتاج، مع نمو الناتج المحلي سلبا، والاعتماد على الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العجز الكبير في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة.

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سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

في هذا الفقرة سوف نرصد لكم سعر الدولار اليوم في سوريا وتحديدا سعر صرفه، حيث سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا نحو 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف، وفي حين قد رفع المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا إلى نحو 9500 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

هذه وقد قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى نحو 10800 ليرة للشراء و 10950 ليرة للبيع مقابل سعر 10425 ليرة للشراء و 10550 ليرة للبيع أمس.

كم 100 دولار يساوي ليرة سورية اليوم

هذه وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن سعر 100 دولار تساوي نحو 1.080 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

بعد أن رصدنا لكم سعر الدولار اليوم في سوريا، حيث ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى نحو 12120 ليرة للشراء و12294 ليرة للبيع مقابل سعر 11698 ليرة للشراء و 11844 ليرة للبيع أمس.

العوامل التي تؤثر على سعر الدولار

هذه وقد يُعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر تداولًا في العالم، ويُستخدم في العديد من المعاملات التجارية والمالية. يُحدد سعر الدولار من خلال العرض والطلب في السوق، ويُتأثر بالعديد من العوامل، منها:

أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة على سعر الدولار اليوم في سوريا، حيث يميل المستثمرون إلى شراء الدولار عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، ويميلون إلى بيع الدولار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. النمو الاقتصادي: يؤثر النمو الاقتصادي على سعر الدولار، حيث يميل المستثمرون إلى شراء الدولار عندما يكون الاقتصاد قويًا، ويميلون إلى بيع الدولار عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا. التضخم: يؤثر التضخم على سعر الدولار، حيث يميل المستثمرون إلى بيع الدولار عندما يكون التضخم مرتفعًا، ويميلون إلى شراء الدولار عندما يكون التضخم منخفضًا. السياسة النقدية: تؤثر السياسة النقدية على سعر الدولار، حيث يميل المستثمرون إلى شراء الدولار عندما تكون السياسة النقدية توسعية، ويميلون إلى بيع الدولار عندما تكون السياسة النقدية انكماشية. مخاطر السيولة: تؤثر مخاطر السيولة على سعر الدولار، حيث يميل المستثمرون إلى شراء الدولار عندما تكون مخاطر السيولة منخفضة، ويميلون إلى بيع الدولار عندما تكون مخاطر السيولة عالية. مخاطر السياسية: تؤثر مخاطر السياسية على سعر الدولار، حيث يميل المستثمرون إلى شراء الدولار عندما تكون مخاطر السياسية منخفضة، ويميلون إلى بيع الدولار عندما تكون مخاطر السياسية عالية.

حيث يُعد سعر الدولار من العوامل المهمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث يُعد الدولار العملة الاحتياطية للعديد من الدول، ويُستخدم في العديد من المعاملات التجارية والمالية.