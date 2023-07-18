متسربة HER نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 نتيجة التوجيهي psge.ps
نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 ينتظر الآن أكثر من 87 ألف طالب وطالبة في فلسطين إعلان نتائج امتحان التوجيهي للدورة الأولى لعام 2023، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على ضرورة التأكد من دقة وسلامة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حقوق الطلاب في الحصول على الدرجات الصحيحة كما تم مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب في فلسطين، وتم توفير لجان الامتحانات ولجان التصحيح بأفضل الظروف الممكنة، لإتاحة فرصة عادلة للطلاب في الحصول على نتائجهم.
نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023
وقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لإنجاح عملية إجراء الامتحانات وتصحيح الأوراق بدقة ومصداقية، وذلك لتمكين الطلاب من الحصول على النتائج بسرعة ودقة عالية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023 في الأيام القليلة القادمة، ويمكن الحصول على النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.