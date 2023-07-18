متسربة HER نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 نتيجة التوجيهي psge.ps

نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 ينتظر الآن أكثر من 87 ألف طالب وطالبة في فلسطين إعلان نتائج امتحان التوجيهي للدورة الأولى لعام 2023، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على ضرورة التأكد من دقة وسلامة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حقوق الطلاب في الحصول على الدرجات الصحيحة كما تم مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب في فلسطين، وتم توفير لجان الامتحانات ولجان التصحيح بأفضل الظروف الممكنة، لإتاحة فرصة عادلة للطلاب في الحصول على نتائجهم.

نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023

وقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لإنجاح عملية إجراء الامتحانات وتصحيح الأوراق بدقة ومصداقية، وذلك لتمكين الطلاب من الحصول على النتائج بسرعة ودقة عالية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023 في الأيام القليلة القادمة، ويمكن الحصول على النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتكريم الراحل دكتور محمد عواد، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات، وذلك تقديراً لجهوده خلال فترة توليه رئاسة المركز وأطلقت الوزارة اسم الراحل على هذا العام الدراسي، تخليداً لذكراه وتقديراً لما قدمه من عطاء في خدمة التعليم في فلسطين. وقد قام السيد الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بجولة تفقدية للجان الامتحانات في اليوم الأول من الامتحانات، للتأكد من سلامة سير العملية الامتحانية وجودة الظروف التي تم إتاحتها للطلاب. موعد نتائج الثانوية العامة فلسطين وكان وزير التربية والتعليم يرافقه خلال الجولة، وذلك في إطار الحرص الشديد على توفير الظروف المثلى لإجراء الامتحانات وتوفير فرصة متساوية للجميع في الحصول على النتائج العادلة والمنصفة. معرفة نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023