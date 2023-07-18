جاهزة NOW نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 وزارة التربية والتعليم اليمنية

تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023، ويمكن الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية المخصص ولقد أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح والتقدير تمت بعناية ودقة متناهية، لضمان حصول الطلاب على درجاتهم كاملة دون أي نقصان ومن المتوقع أن تشهد نسبة النجاح في هذا العام ارتفاعًا غير مسبوق، وهذا يعود إلى الجهود التي بذلتها الوزارة والمدرسون والطلاب على حد سواء، وذلك رغم التحديات والصعوبات التي تواجه النظام التعليمي في اليمن.

نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2023، عبر الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وسيتم عرض النتيجة بعد ذلك مباشرة. كما يمكن الحصول على النتائج عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وذلك بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس إلى الرقم المخصص لذلك.

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن

تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2023، وقد شهدت النتائج ارتفاعا في نسب النجاح في عدد من المحافظات، حيث جاءت نسب النجاح كما يلي:

محافظة حضرموت: 75%

محافظة صنعاء: 70%

محافظة البيضاء: 70%

محافظة شبوة: 65%

محافظة عدن: 65%

محافظة لحج: 60%

محافظة تعز: 60%

محافظة الجوف: 55%

محافظة الحديدة: 55%

محافظة مأرب: 50%

محافظة تعزيز: 45%

وزارة التربية والتعليم اليمنية

توفر وزارة التربية والتعليم اليمنية إمكانية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة للطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابعة للطالب وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الجميع في مختلف المحافظات ونوهت الوزارة إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب قد خضعوا لامتحانات الثانوية العامة، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبًا، وذلك لتمكين الطلاب من التقدم إلى الكليات والجامعات المختلفة.

الرسائل النصية القصيرة SMS

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة، والذي يوفر إمكانية الاستعلام بكل سهولة ويسر، ويمكن الحصول على النتائج أيضًا عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وذلك بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس إلى الرقم المخصص لذلك.

موقع الإدارة العامة للاختبارات

يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، وفقًا للخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

2- اختيار السنة الدراسية المناسبة.

3- حدد المحافظة التابع لها الطالب، وفي هذه الحالة هي محافظة صنعاء.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- الضغط على أيقونة “عرض النتيجة” للحصول على نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023.