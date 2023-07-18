بترخص خالص.. سعر الفراخ اليوم JUL 2023 بورصة الدواجن لحظة بلحظة

سعر الفراخ اليوم شهدت بورصة الدواجن اليوم انخفاضا في أسعار الفراخ حيث بلغت سعرها بين 60 و62 جنيها للكيلو حسب منطقة البيع وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال استخدام لقاحات محلية الصنع.

ويتأثر سعر الدواجن بعدة عوامل، منها تكاليف الإنتاج والتغذية والتكاليف الإدارية والمصاريف الأخرى المتعلقة بعملية الإنتاج، بالإضافة إلى المعروض والطلب على الدواجن في السوق وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، ومن مزارع مختلفة، وذلك حسب العوامل المختلفة التي تؤثر على سعر الدواجن.

أسعار البيض اليوم

– سعر كرتونة البيض الأحمر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

– سعر كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين.

– سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها

سعر الفراخ اليوم

– سعر الفراخ اليوم البيضاء في المزرعة سعر 58 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

– سعر الكيلو من الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.

– سعر الفراخ اليوم البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100.

– سعر كيلو الأوراك يتراوح بين 76 و 80 جنيها للكيلو.

– سعر الكبد والقوانص يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

– سعر الأجنحة يتراوح بين 45 و 60جنيها.

– سعر كيلو البانيه يتراوح اليوم من 150 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة

أسعار الكتاكيت اليوم

– كتكوت أبيض: 11: 12 جنيهًا.

– كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البط اليوم

– سعر كيلو البط الفرنساوي يتراوح من 55 إلى 56 جنيهًا.

– سعر البط المولار يتراوح من 60 إلى 65 جنيها.

– سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

سعر البانية اليوم

وفيما يتعلق بالبانيه، يختلف سعرها من منطقة إلى أخرى، ويتراوح اليوم بين 150 و160 جنيهًا في بعض المحلات، وذلك حسب المنطقة.

سعر الأوراك والكبد والقوانص

ويتراوح سعر الأوراك بين 76 و80 جنيهًا للكيلو، في حين يتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر الأجنحة بين 45 و60 جنيهًا.