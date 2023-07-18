إزالة أحياء الرياض.. خريطة الأحياء التي ستزال في الرياض 1445

أعلنت الامانة العامة في المملكة العربية السعودية عن خريطة الأحياء التي ستزال في الرياض، حيث تسعى المملكة لإزالة كافة المناطق العشوائية لكي توفر حياة كريمة وجيدة خالية من أي مناطق عشوائية وخاصةً لعدم احتواء هذه الأماكن عن خدمات للمواطنين سواء صحية أو غيرها، لذا تعمل على تطويرها لتوفير مناطق حيوية بها خدمات مُميزة، لذا سنتطرق لتوضيح التفاصيل حول هذا الأمر.

خريطة الأحياء التي ستزال في الرياض

أعلنت أمانة الرياض عن مجموعة من الاماكن التي ستقوم بإزالتها خلال الفترة القادمة وهي:

حي الجبس المتواجد على أطراف العاصمة السعودية.

الجزء الشرقي من حي عكاظ.

حي ابن شريم في منطقة خشم العان.

المنطقة العشوائية في ساحات حي النهضة.

الحارة الشعبية في حي المرسلات.

آلية تنظيم أحياء الرياض العشوائية

أمانة الرياض كشفت عن عدد من المعايير والآليات التي يجب اتباعها لكي يتم تنظيم الأحياء وهي:

يتم تقديم خدمات لكافة المواطنين والأسر المتواجدين في الأحياء السكنية أثناء اعتماد اللجنة المختصة بالتنمية المحلية.

تسعى اللجنة لتنظيم جميع الأمور التي تخص الأحياء العشوائية من حيث تجهيز القوائم التي تخص الخدمات التي تحتاج إليها.

تشمل على الفقرات التي تخص خطة الافتتاح وتعمل أيضًا على تقديم خدمات لكل الأحياء.

تعمل على وضع عدد من الخطط المتكاملة لإيصال الشبكات التي تتعلق بمياه الشرب والكهرباء أيضًا للأحياء السكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية تسعى لتطوير كافة الخدمات سواء كانت سكنية أو غيرها، مما دفعها لعمل خطط لإزالة الأحياء العشوائية لكي تقضي عليها وتوفر الخدمات للجميع وتوفر أيضًا حياة كريمة.