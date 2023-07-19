اجازات بالكوم الاسبوع دا.. تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام وهذا موعد عودة العمل “خلص مصلحتك النهاردة”

أعلن البنك المركزي في بيان رسمي له عن تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 وكذلك ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على وجوب استحقاق الموظف على إجازة خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات الدينية كاملة مدفوعة الأجر للعاملين في الأجهزة الادارية للدولة والمنشآت الحكومية، ولكن من الممكن عدم الحصول على الاجازة فقط اذا اقتضت الضرورة وعلى صاحب العمل أن يمنحه عطلة مماثلة أو زيادة بالراتب، ونقدم اليكم عبر موقعنا الاجازة الرسمية بالبنوك فتابعوا معنا.

تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء أن يكون يوم الخميس الموافق 20 من يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية وتمتد حتى يوم الأحد 23 من يوليو ذكرى الثورة إلى جانب الجمعة والسبت العطلة الرسمية الاسبوعية.

ليكون ذلك مدة هذه الإجازة أربعة أيام للموظفين في شركات القطاع الخاص والعام وكذلك الهيئات العامة والمصالح الحكومية، ولذلك قرر البنك المركزي منح جميع العاملين في البنوك إجازة بداية من يوم الخميس حتى الأحد على أن يتم استئناف العمل بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 24 من يوليو.

الاجازة الرسمية المتبقية عام 2023

طبقا لما أعلنت عنه الحكومة فستبقي فقط من العطلات الرسمية في هذا العام هو 4 أيام بالاضافة إلى الجمعة والسبت من كل أسبوع، والتي جاءت على النحو التالي: