حملها pdf اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 أسماء وزارة العمل spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 تشهد عملية البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق اهتمامًا كبيرًا حاليًا، خاصة مع بدء إعلان أسماء الدفعة الثانية منذ بداية شهر يوليو الحالي ويتردد العديد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في هذه الدفعة على منصة “مظلتي” الرسمية التي تم التسجيل من خلالها للاستعلام عن إمكانية الحصول على هذا الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

يوجد عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق عبر منصة “مظلتي” وبالتالي، يتم البحث بشكل كبير عن أسماء المستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي لعام 2023 وتم الإعلان عن الرابط الرسمي الذي يتيح لجميع المواطنين البحث عن أسماء المستفيدين من هذا البرنامج وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذا الرابط لتمكين الجميع من معرفة موقفهم من القبول في هذا الدعم الاجتماعي.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الآن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

البحث عن منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

إدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن في المكان المخصص.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المواطن.

الضغط على زر الاستعلام.

سيتم عرض موقف المواطن من القبول في هذا الدعم الاجتماعي وجميع الأسماء المشمولة في المحافظة التي ينتمي إليها.

يتم تحديث البيانات بشكل دوري، لذلك يمكن للمستفيدين من الدعم الاجتماعي الاستعلام بشكل مستمر عن أي تحديثات أو تعديلات جديدة.

تحميل قائمة بأسماء المقبولين

يمكن للمواطنين تحميل قائمة بأسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في شكل ملف PDF، وذلك عن طريق الدخول إلى رابط منصة “مظلة” الرئيسي.

ويمكن للمواطنين البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 المشمولة بالبرنامج عن طريق إدخال رقم البطاقة التموينية أو الاسم الرباعي للمواطن وتاريخ الميلاد الخاص به، بالإضافة إلى تحديد المحافظة التي ينتمي إليها.

وعند العثور على اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 يمكن للمواطن تحميل قائمة الأسماء المقبولة في شكل ملف PDF، والتي يمكن الاحتفاظ بها للاطلاع عليها في أي وقت ومن أي مكان تم تصميم هذا الإجراء لتسهيل عملية الاستفسار وتسهيل الوصول إلى المعلومات للمستفيدين من البرنامج.