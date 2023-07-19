“ثبتها قبل الغلق”تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 masr om eldonia علي النايل سات والعرب سات

تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 على النايل سات تُعتبر قناة مصر أم الدنيا واحدة من أشهر القنوات الفضائية في جمهورية مصر العربية، تمتاز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من المحتويات، بما في ذلك الأخبار والبرامج السياسية والبرامج الترفيهية والبرامج الثقافية والدينية، في هذا المقال سنتعرف على التردد الجديد تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 على النايل سات.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2023

تعتبر هذه القناة واحدة من القنوات المصرية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي يرغب الكثيرون في مشاهدتها، مما يؤدي إلى زيادة عدد المشاهدين، بالإضافة إلى ذلك تقوم القناة بعرض بعض الأخبار والبرامج الدينية التي تحظى بتفضيل بعض الأشخاص.

تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة: مصر أم الدنيا

تردد قناة مصر أم الدنيا: 12562

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز المستخدم: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة مصر أم الدنيا 2 الجديد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة: مصر أم الدنيا 2

تردد قناة مصر أم الدنيا 2: 11555

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز المستخدم: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

نتمني أن نكون افدناكم عبر أسرة موقعنا عن كافة تفاصيل نحو تردد قناة مصر أم الدنيا 2023.