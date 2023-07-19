ظهرت الآن.. نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم

نتائج الثانوية العامة في اليمن يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بمحافظة اليمن كما توجد توقعات خاصة لنسب النجاح في كل محافظة من محافظات اليمن

نتائج الثانوية العامة في اليمن

توجد بعض الطرق والخطوات الخاصة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن يجب أولاً أن نقوم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية وذلك من خلال هذا الرابط

قم بعد ذلك باختيار كلمة النتائج التي توجد في القائمة الرئيسية وبعدها نختار نتائج الثانوية العامة في اليمن لهذا العام.

بعد ذلك قم بتحديد الشعبة التي تخص الطالب سواء العلمية أو الأدبية وبعدها نقوم بتحديد المحافظة التي تخص الطالب.

سوف يتم ظهور صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم جلوس الطالب ورمز التحقق في الأماكن المخصصة لهم.

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة عرض النتيجة وننتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من تحميل النتيجة وعرضها.

نسب النجاح في نتائج الثانوية العامة

يوجد توقعات خاصة بنسبة النجاح في كل محافظة من محافظات اليمن وهذه النسب يمكن أن تتمثل في الآتي