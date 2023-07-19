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ظهرت الآن.. نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم
نتائج الثانوية العامة في اليمن يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بمحافظة اليمن كما توجد توقعات خاصة لنسب النجاح في كل محافظة من محافظات اليمن
نتائج الثانوية العامة في اليمن
توجد بعض الطرق والخطوات الخاصة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي
- للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن يجب أولاً أن نقوم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية وذلك من خلال هذا الرابط
- قم بعد ذلك باختيار كلمة النتائج التي توجد في القائمة الرئيسية وبعدها نختار نتائج الثانوية العامة في اليمن لهذا العام.
- بعد ذلك قم بتحديد الشعبة التي تخص الطالب سواء العلمية أو الأدبية وبعدها نقوم بتحديد المحافظة التي تخص الطالب.
- سوف يتم ظهور صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم جلوس الطالب ورمز التحقق في الأماكن المخصصة لهم.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة عرض النتيجة وننتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من تحميل النتيجة وعرضها.
نسب النجاح في نتائج الثانوية العامة
يوجد توقعات خاصة بنسبة النجاح في كل محافظة من محافظات اليمن وهذه النسب يمكن أن تتمثل في الآتي
- نسبة النجاح في محافظة صنعاء تصل إلى 70٪
- نسبة النجاح في محافظة عدن تصل إلى 65٪
- نسبة النجاح في محافظة تعز وصلت إلى 60٪
- نسبة النجاح في محافظة حضرموت وصلت إلى 75٪
- نسبة النجاح في محافظة البيضاء وصلت إلى 70٪