حسب الاسماء صدرت ورسمياً tawjihi.mohe.ps نتائج التوجيهي 2023 فلسطين غزة والضفة والقدس والقطاعات

تعلن وزارة التربية الفلسطينية عن موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 فلسطين حسب الاسم tawjihi.mohe.ps غزة والضفة والقدس والقطاعات الجنوبية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة ابتداءً من يوم الخميس، 20 يونيو 2023، الساعة التاسعة صباحًا، عبر موقع نتائج الثانوية العامة في فلسطين (tawjihi.mohe.ps). هناك أيضًا طريقة أخرى ومجانية للحصول على النتائج، وهي خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لمشتركي شبكتي أوريدو وجوال.

موقع نتائج التوجيهي غزة tawjihi.mohe.ps

للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين tawwjihi results عبر الموقع الرسمي، يتطلب منكم إدخال رقم التسجيل فقط. يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الفلسطينية.

ستجد واجهة الموقع، حيث ستُطلب منكم كتابة رقم الجلوس المكون من ستة أو ثمانية خانات.

اضغطوا على زر البحث وسيظهر لكم نتيجة الطالب الذي ترغبون في الاستعلام عن درجاته.

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين حسب الاسماء

بالنسبة للاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين tawjihi.mohe.ps عبر الهاتف المحمول، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

افتحوا لوحة مفاتيح الهاتف الخاص بكم. اختاروا خيار “نتيجة الثانوية العامة في فلسطين”. إذا كنتم مقيمين في الضفة الغربية، قموا بإرسال الرمز “W”، وإذا كنتم مقيمين في قطاع غزة، قموا بإرسال الرمز “G” متبوعًا بمسافة. أرسلوا الرسالة إلى الرقم 37023، وتذكروا أن رقم الجلوس غالبًا ما يتكون من ستة خانات، وفي بعض الحالات قد يكون أقل من ذلك. إذا كان رقم الجلوس أقل من ستة خانات، يجب إضافة “00” قبل رقم الجلوس قبل إرسال الرسالة.

رابط نتائج التوجيهي بالاسماء

بالنسبة للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 فلسطين عبر شركة أوريدو، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

إذا كنتم من طلاب الضفة الغربية، أرسلوا الرمز “W”، ثم مسافة، ثم الرقم “0”، ثم رقم الجلوس المكون من خمس خانات إلى الرقم 6677. إذا كنتم مقيمين في قطاع غزة، يمكنكم إرسال رسالة قصيرة إلى نفس الرقم مع وضع حرف “G” قبل ذلك. إذا كان رقم الجلوس أكثر من ثمانية خانات، عليكم حذف الرقمين الأولين من الجهة اليسرى.

تجري العلميات الامتحانية لامتحان التوجيهي في فلسطين لعام 2023 منذ أكثر من شهر، ابتداءً من يوم 7 يونيو 2023، حيث تم امتحان الطلاب في العديد من المواد بما في ذلك اللغة العربية واللغة الإنجليزية والثقافة العلمية والتاريخ والفيزياء والمحاسبة وعلم الزراعة وغيرها. يوم 26 يونيو 2023 يعد آخر يوم للامتحانات.

نتائج التوجيهي فلسطين حسب الاسم فقط

قامت وزارة التربية الفلسطينية بتجهيز كافة التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لأداء امتحانات التوجيهي في فلسطين لعام 2023. تم تعيين حوالي 6000 مراقب وحوالي 2700 مصحح لتصحيح الأوراق، وتم تجهيز 232 قاعة امتحانية.

وبهذا نكون قد انتهينا من سرد تفاصيل نتائج التوجيهي في فلسطين لعام 2023، والتي ستعلن قريبًا.