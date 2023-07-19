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“من هنــا” كشف اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 | الاستعلام بالاسم فقط
اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 يوجد لها خطوات بسيطة للاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما توجد بعض الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول عليها
اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023
توجد بعض المعلومات التي تخص اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق وهذه المعلومات تتمثل في الآتي
- تأتي مبادرة الرعاية الاجتماعية في العراق لمساعدة معظم الأسر التي تكون محتاجة.
- وضعت الوزارة العديد من الشروط والأحكام من أجل التقديم على الرعاية الاجتماعية والحصول على كافة الخدمات التي تقدمها ومن بينها أن يكون المتقدم ذات دخل شهري ضعيف للغاية
- يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عن طريق منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.
- يقوم الآلاف من المواطنين بالعراق بالتقديم على هذه الرعاية.
الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق
توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهذه الخطوات هي
- لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يجب أن يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك عن طريق هذا الرابط الخاص به https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/
- سوف يتم ظهور قائمة بها العديد من الخيارات نختار منها كلمة تقديم منصة مظلتي الوجبة التاسعة في العراق وبعدها نختار كلمة الرعاية الاجتماعية وبعد ذلك نختار كلمة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
- سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة لهم.
- عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام عن أسماء المشمولين الجدد وسوف تظهر لك كشوفات لجميع الأسماء.