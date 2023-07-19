“من هنــا” كشف اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 | الاستعلام بالاسم فقط

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 يوجد لها خطوات بسيطة للاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما توجد بعض الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول عليها

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023

توجد بعض المعلومات التي تخص اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق وهذه المعلومات تتمثل في الآتي

تأتي مبادرة الرعاية الاجتماعية في العراق لمساعدة معظم الأسر التي تكون محتاجة.

وضعت الوزارة العديد من الشروط والأحكام من أجل التقديم على الرعاية الاجتماعية والحصول على كافة الخدمات التي تقدمها ومن بينها أن يكون المتقدم ذات دخل شهري ضعيف للغاية

يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عن طريق منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

يقوم الآلاف من المواطنين بالعراق بالتقديم على هذه الرعاية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهذه الخطوات هي