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“وزارة التعليم” تفصح بشكل نهائي عن موعد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023
موعد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات وخاصة بعد الانتهاء من أداء امتحانات الدور الأول كما توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على هذه النتيجة برقم الجلوس يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في الآتي
موعد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023
- يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد الانتهاء من أداء امتحانات الدور الأول.
- كما أوضح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفني أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون بداية من شهر أغسطس القادم لهذا العام.
- كما أنه أكد أن ظهور النتيجة سوف يكون بعد الانتهاء من تصحيح كافة الامتحانات في جميع المحافظات وبعدها سوف يتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة وبعدها يتم رصد النتيجة.
كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
توجد طريقة بسيطة للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي
- يجب أولا أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال هذا الرابط 2023https://moe.gov.eg/
- نقوم بعد ذلك باختيار كلمة بوابة الثانوية العامة من القائمة الرئيسية.
- نقوم بعد ذلك باختيار كلمة نتيجة الثانوية العامة لهذا العام.
- سوف يتم ظهور العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم الجلوس والمحافظة التابع لها الطالب في المكان المحدد لهم.
- عند الانتهاء من إدخال البيانات نقوم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.