✔ رابط رسمي !! education.gov.mr .. للاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2023

نتائج كونكور موريتانيا 2023 يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإصلاح التعليم كما أن امتحان كونكور في موريتانيا يتم إجراؤه من أجل التأكد من تأهيل الطالب للدخول إلى التعليم العالي

نتائج كونكور موريتانيا 2023

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الحصول على نتائج كونكور في موريتانيا وهذه الخطوات تتمثل في الآتي

لمعرفة نتائج كونكور موريتانيا يجب أولا أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإصلاح التعليم وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي https://www.education.gov.mr/

يتم بعد ذلك بظهور صفحة رئيسية بها العديد من الاختيارات نختار منها كلمة كونكور ومن ثم نختار الحي الذي يقيم فيه الطالب أو الطالبة والولاية الذي يتبع لها.

يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد المدرسة التي يتبع لها في دراسته الحالية وفي النهاية يقوم بالضغط على كلمة بحث من أجل ظهور نتيجة امتحان السنة الأولى الإعدادية على الفور.

معلومات حول نتائج كونكور موريتانيا

توجد بعض المعلومات التي تخص امتحانات ونتائج كونكور في موريتانيا وهذه المعلومات يمكن أن تتمثل في الآتي: