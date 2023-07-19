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✔ رابط رسمي !! education.gov.mr .. للاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2023
نتائج كونكور موريتانيا 2023 يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإصلاح التعليم كما أن امتحان كونكور في موريتانيا يتم إجراؤه من أجل التأكد من تأهيل الطالب للدخول إلى التعليم العالي
نتائج كونكور موريتانيا 2023
توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الحصول على نتائج كونكور في موريتانيا وهذه الخطوات تتمثل في الآتي
- لمعرفة نتائج كونكور موريتانيا يجب أولا أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإصلاح التعليم وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي https://www.education.gov.mr/
- يتم بعد ذلك بظهور صفحة رئيسية بها العديد من الاختيارات نختار منها كلمة كونكور ومن ثم نختار الحي الذي يقيم فيه الطالب أو الطالبة والولاية الذي يتبع لها.
- يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد المدرسة التي يتبع لها في دراسته الحالية وفي النهاية يقوم بالضغط على كلمة بحث من أجل ظهور نتيجة امتحان السنة الأولى الإعدادية على الفور.
معلومات حول نتائج كونكور موريتانيا
توجد بعض المعلومات التي تخص امتحانات ونتائج كونكور في موريتانيا وهذه المعلومات يمكن أن تتمثل في الآتي:
- يعتبر هذا امتحان كونكور من أهم الامتحانات التي يمكن إجراؤها من أجل التأكد من تأهيل الطالب للالتحاق بالتعليم العالي في البلاد أم لا.
- يمكن معرفة هذه النتيجة عن طريق استخدام رقم المقعد الخاص بالطالب.
- يتم الإعلان عن نتيجة كونكور في موريتانيا من خلال وسائل الإعلام المحلية وذلك مثل الصحف وبعض المواقع الإلكترونية.
- قد شارك في هذه الامتحانات نحو 52,46% طالب في السنة الإعدادية.