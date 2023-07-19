افضل التخصصات الدراسية ومصاريف جامعة MUST مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

جامعة MUST (مست)، المعروفة باسم “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”، هي إحدى الجامعات الخاصة الرائدة في مصر. تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. فيما يلي نستعرض بعض تخصصات جامعة MUST.

مصاريف وكليات جامعة MUST ماست

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الكليات التي تقدم برامج البكالوريوس :

كلية الطب

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (AHST)

كلية العلاج الطبيعي

كلية العلوم الصيدلانية وتصنيع الأدوية

كلية جراحة الفم والأسنان

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية الهندسة

كلية تقنية المعلومات

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد ونظم المعلومات

كلية الإعلام والاتصال الجماهيري

كلية الآثار والإرشاد السياحي

كلية التربية الخاصة

كلية اللغات الأجنبية والترجمة

كلية التمريض

الكليات التي تقدم برامج الدراسات العليا :

كلية الطب

كلية العلوم الصيدلانية وتصنيع الأدوية

كلية جراحة الفم والأسنان

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية الهندسة

كلية تقنية المعلومات

كلية الآثار والإرشاد السياحي

كلية اللغات الأجنبية والترجمة.

مصاريف جامعة MUST :

الكلية الرسوم الدراسية السنوية (جنيه مصري) الطب البشري 130,000 طب الأسنان 105,000 العلاج الطبيعي 75,000 الصيدلة 72,000 الهندسة 55,000 التكنولوجيا الحيوية 55,000 تكنولوجيا المعلومات 45,000 الإدارة والاقتصاد (عربي وإنجليزي) 40,000 الإعلام (عربي وإنجليزي) 40,000 التمريض 36,000 اللغات والترجمة 35,000 التربية الخاصة 25,000 الآثار والإرشاد السياحي 25,000

تنسيق جامعة MUST :

يختلف التنسيق من عام لآخر، لذلك يجب دائمًا مراجعة التنسيق للعام الأكاديمي الذي تتقدم فيه للجامعة، وجاء تنسيق جامعة MUST للعام الأكاديمي 2022 / 2023 لكل كلية كما يلي :

الكلية الحد الأدنى للتنسيق 2022 / 2023 الطب بشري 85% كلية طب الأسنان 80% كلية الصيدلة 80% كلية العلاج الطبيعي 80% كلية العلوم الطبية التطبيقية 70% كلية إدارة أعمال عربي 65% كلية تكنولوجيا المعلومات 60% كلية لغات وترجمة إنجليزي 65% كلية آثار وإرشاد سياحي 55% كلية تربية خاصة 55% كلية الهندسة 58% كلية الإعلام وفنون الاتصال 65% كلية التكنولوجيا الحيوية 70%

التقديم لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا :

يجب على الطلاب الذين يسعون للقبول في الجامعة ملء استمارة التقديم ، والتي يمكن الحصول عليها من مكتب المعلومات.

يجب تقديم نماذج الطلبات المكتملة إلى مكتب القبول والتسجيل.

يقوم مكتب القبول بمراجعة الطلبات والوثائق بعناية وسرعة.

يتم إعطاء المتقدمين المؤهلين على الفور خطاب قبول. في بعض الحالات ، قد يتم وضع الطلب على قائمة الانتظار أو إحالته إلى الكلية المعنية لاتخاذ القرار النهائي.

يتعين على جميع الطلاب الجدد إجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية. ستحدد نتائج هذا الاختبار مستوى دورات اللغة الإنجليزية التي يجب أن يأخذها كل طالب كمتطلب جامعي. سيُطلب من الطلاب الذين تظهر نتائجهم نقصًا ملحوظًا في مهارات اللغة الإنجليزية التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية غير المعتمدة.

المستندات المطلوبة للتقديم :

استمارة التقديم مكتملة.

الشهادة الرسمية للتعليم الثانوي العام (مصدقة ومصدق عليها حسب الحاجة).

شهادة الميلاد.

6 صور شخصية (حجم جواز السفر).

نموذج 2 جند للطلاب المصريين فقط.

البطاقة العسكرية للمصريين الذكور فوق سن 19 عام. لمن هم فوق سن 22 عام يجب تقديم وثيقة رسمية تنص على الوضع العسكري.

نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر (للطلاب غير المصريين).

قواعد القبول العامة :

يجب أن يكون جميع المتقدمين، بغض النظر عن نوع شهادة الثانوية العامة التي يحملونها، قد أكملوا ما لا يقل عن 11 عامًا من التعليم النظامي قبل القبول في الجامعة، واجتياز جميع المواد المؤهلة للقبول في الكليات المختلفة على النحو المنصوص عليه من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

يتم الإعلان عن الحد الأدنى من الدرجات المقبولة للقبول في الكليات المختلفة في بداية كل عام دراسي.

يجب على جميع المتقدمين تقديم الشهادات الأصلية والدبلومات والنصوص والوثائق.

يجب أن يكون حاملو الشهادات أو الدبلومات من الدول الأخرى مصدقين على شهاداتهم وشهاداتهم من الجهات التعليمية المصدرة لهم والسفارات المصرية في هذه الدول.

يجب على حاملي دبلوم المدرسة الثانوية الأمريكية وشهادات الثانوية العامة من روسيا ودول أوروبا الشرقية الحصول على شهاداتهم مصدقة من الملحق الثقافي المصري في كل دولة.

يمكنك التقديم للجامعة من خلال الرابط التالي : https://admission.must.edu.eg/admission/

الهندسة: هندسة الكمبيوتر والاتصالات.

هندسة البترول والغاز الطبيعي.

هندسة القوى والآلات الكهربائية.

هندسة الميكاترونيكس.

هندسة البيئة والمياه. العلوم: علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

علوم الحياة والبيولوجيا الدقيقة.

علوم الكيمياء التطبيقية.

الرياضيات التطبيقية والاحصاء. الإدارة والأعمال: إدارة الأعمال.

المحاسبة.

التسويق.

إدارة الموارد البشرية.

المالية والاستثمار. الصيدلة والعلوم الطبية: الصيدلة السريرية.

الصيدلة الصناعية.

العلوم الطبية المخبرية. الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. العلاقات العامة والإعلام. الترجمة والتعليم.

تُعد جامعة MUST واحدة من الجامعات التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير بيئة تعليمية محفزة تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل. تقدم الجامعة برامج تعليمية عالية الجودة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتعتمد على أساليب تدريس حديثة وتكنولوجيا متقدمة.

وبالإضافة إلى التخصصات المذكورة، تقدم جامعة MUST برامج ماجستير ودكتوراه في عدة مجالات للراغبين في مواصلة تعليمهم العالي والبحث العلمي.

باختصار، تعتبر جامعة MUST وجهة تعليمية مرموقة تلبي احتياجات الطلاب الطموحين وتسعى جاهدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.