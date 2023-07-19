الموارد البشرية توضح حقيقة مضاعفة راتب الضمان للمستفيدين لشهر أغسطس 2023

هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها المواطنين حول حقيقة مضاعفة راتب الضمان الاجتماعي دفعة شهر أغسطس المقبل، وينتظر المستفيدين تعقيب وزارة الموارد البشرية على هذا الأمر لاسيما مغ اقتراب الدراسة، لذلك سوف نوضح لك كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر عبر هذا المقال.

حقيقة مضاعفة راتب الضمان

هناك العديد من الأخبار المتداولة ما بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي حول مضاعفة الراتب المستحق عن شهر أغسطس والمقرر صرفه في الأول من هذا الشهر، لكن أوضحت وزارة الموارد البشرية بأنه لا صحه لكل ما يتم تداوله بشأن هذا الأمر حتى الآن، ولابد من صدور قرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة الدفعة المقبلة وهو الأمر الذي لم يحدث بعد.

ينتظر المستفيدين من الضمان صدور أمر ملكي بمضاعفة الدفعة القادمة من الضمان الاجتماعي أسوة بما حدث العام الماضي بمضاعفة الراتب بمناسبة قدوم العام الدراسي.

من هي الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

يعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد أهم برامج الدعم والمقدمة من قبل الحكومة السعودية لضمان توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، ومن بين الفئات المستحقة للضمان ما يلي:

المتقاعدون عن العمل والذين قد وصلوا إلى سن الشيخوخة.

الأسر التي لا يوجد لديها عائل.

الأرامل والمطلقات الذين لا يوجد مصدر دخل لهم.

الأسر من ذوات الدخل الأقل من المتوسط أو التي لا يصل دخلها إلى الحد الأدنى.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسر السجناء.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي