الموارد البشرية يُحدد موعد صرف معاش الضمان 1445 شهر أغسطس 2023

هناك العديد من الأخبار المتداولة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول تكبير موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة المقبلة المستحقة في الأول من أغسطس، وذلك على غرار الشهر الماضي والذي تم الصرف فيه يوم السادس والعشرين، لذلك اوضحت الوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر والتي سوف نخبرك بها عبر هذا المقال.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة المقبلة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كافة التفاصيل حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة المقبلة والمستحقة عن شهر أغسطس، وأنه لا صحة لكافة الأخبار التي يتم تداولها بهذا الشأن وأن موعد صرف الدفعة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس الرابع عشر من محرم 1445 هجريًا، ولا يوجد تغيير في موعد الصرف.

متى تصدر نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي من المقرر له يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من دراسة الطلبات والتحقق من بيانات المستفيدين ويمكن الاستعلام عن الأهلية من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

انقر على برامج الدعم الخاص بي ومن ثم حدد الضمان الاجتماعي المطور.

سجل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية بالإضافة إلى كلمة المرور.

اضغط على استعراض الطلب ” الأهلية والاستحقاق” وأنقر على عرض.

انتظر قليلاً وسوف يظهر لك كافة البيانات المتعلقة حول الأهلية وما إذا كنت مستحق أم لا، إذا كنت غير مستحق يمكنك تقديم اعتراص على نتيجة الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني لإعادة دراسة الطلب مرة ثانية.