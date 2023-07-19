طريقة لتحضير الكيك.. يا خبر أبيض على الطعم روعة وبأقل المقادير والمكونات

يمكنك معرفة طريقة لتحضير الكيك، حيث تعد الكيك هو من أشهر الحلويات التي قد يمكن تحضيرها في المنزل، حيث يعتبر من أسهل الوصفات التي قد يمكن للمبتدئين تجربتها، ولكن بعض الأوقات قد يكون الوقت محدودًا ونحتاج إلى تحضير الكيك بسرعة وسهولة، ولحل هذه المشكلة فقد يمكن استخدام الخميرة الفورية في تحضير الكيك والحصول على كيكة لذيذة فى 10 دقائق فقط، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

طريقة لتحضير الكيك

يمكنك بكل سهولة معرفة طريقة لتحضير الكيك، حيث سوف نوضح لحضراتكم المكونات اللازمة لتحضير كيكة بالخميرة الفورية في 10 دقائق، حيث جاء على النحو التالي.

أولا يجب احضار 2 كوب دقيق، ثم يجب احضار 1 كوب سكر.

ثانيا يجب بعد ذلك إحضار 1/2 كوب زبدة ذائبة، ثم يجب احضار 1/2 كوب حليب سائل دافئ.

ثالثا يجب احضار 2 بيضات، ثم يجب احضار 2 ملعقة صغيرة خميرة الفورية.

رابعا ثم يجب احضار 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

إقرأ أيضاً: أكلات بناكلها كل يوم ومخاطرها جبارة

خطوات تحضير الكيك السريع

يمكنك معرفة أفضل طريقة لتحضير الكيك السريع بواسطة الخميرة الفورية إليك خطوات تحضير الكيك السريع باستخدام الخميرة الفورية، حيث جاء على النحو التالي.

أولا يجب أن تقومي بتسخين الفرن على درجة حرارة تبلغ نحو 180 درجة مئوية.

ثانيا يجب وضعها في وعاء كبير واخلطي الدقيق والسكر والخميرة الفورية معًا.

ثالثا ثم يجب أن تقومي بإضافة البيض والحليب السائل والزبدة المذابة والفانيليا، واخلطي جميع المكونات جيدًا حتى قد تحصلي على عجينة متجانسة.

رابعا ثم يجب ان تطبقي زيت الطهي بشكل جيد في قالب الكيك، ثم قومي بوضع العجينة في القالب و املئيها حوالي 3/4 القالب.

خامسا ثم يحب أن تقومي بوضع القالب في الفرن المسخن مسبقًا، واتركيه لمدة تصل نحو 10-12 دقيقة حتى قد ينضج الكيك.

سادسا يجب أن تقوم باختبار الكيك عندما قد تنتهي الوقت المحدد، حيث يمكنك فحصه عن طريق إدخال سكين أو عود أسنان في المنتصف، وإذا خرج نظيفًا فهذا يعني أن الكيك جاهز.

سابعا ثم قومي بإخراج الكيك من الفرن واتركيه ليبرد في القالب لمدة 5 دقائق.

ثامنا وأخيرا يجب أن تقلبي الكيك بلطف على صحن التقديم واتركيه ليبرد تمامًا، ثم قومي بترك الكيك وقدريه مع العائلة والأصدقاء.

نصائح هامة للحصول على كيكة لذيذة وناجحة في وقت قصير

بعد أن رصدنا لكم أفضل طريقة لتحضير الكيك يمكنك معرفة أفضل نصائح للحصول على كيكة لذيذة وناجحة في وقت قصير، وإليك بعض النصائح الهامة للحصول على كيكة لذيذة.