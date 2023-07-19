موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية.. مفاجأة في الموعد الحقيقي

يريد الكثير معرفة موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية، حيث سوف تنتهي خلال أيام المرحلة الأولي من تنسيق طلاب الصف الأول الثانوى العام والفنى للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية في محافظة الاسكندرية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

والذين يسجلون رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وفقا لما قد أعلنته مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، حيث تزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بموعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للطلاب الذين قد لم يتمكنوا في تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولي نظرًا لأن مجموعهم أقل من الحد الأدني لمجموع تنسيق المرحلة الأولي، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا البديل.

موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية

يمكنك معرفة موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية، حيث قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن تنسيق المرحلة الثانية سوف يبدأ بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي لطلاب الصف الأول والثانوي، موضحًا أنه من المتوقع أن سوف يتم إعلان تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة في خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

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موعد نهاية التقديم الإلكتروني لتنسيق الصف الأول الثانوي العام والفني المرحلة الأولى

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية، سوف نرصد لكم موعد نهاية التقديم الالكتروني لتنسيق الصف الأول الثانوي العام والفني بمحافظة الإسكندرية، حيث أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، إن التقدم الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني بدأ اعتبارًا من السبت الموافق يوم ٨ يوليو ويستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ يوليو 2023 وفقًا للتنسيق المعلن سابقا.