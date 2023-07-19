مفاجأة لأول مرّة في سبب انهيار مبنى حدائق القبة.. أراد إخفاء ملك الطابق الأول الحقيقة ولكن تم معرفتها من قبل القيادات الأمنية.. تعرف على السبب الان

أصبح مبنى حدائق القبة هو حديث الشارع المصري والكثير يريد سبب انهيار مبنى حدائق القبة ولكن لم يصل للحقيقة الكاملة بسبب إخفاء ملك الدور الأول الحقيقة حول سبب الانهيار ولكن الأجهزة الأمنية عرفت السبب وكافة التفاصيل الكاملة والحقيقة وسوف نرصدها لكم بكل تفاصيل في السطور السابقة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

سبب انهيار مبنى حدائق القبة

أصبح سبب انهيار مبنى حدائق القبة هو حديث اليوم وأمس، حيث أكدت محافظة القاهرة أن سبب إنهيار عقار حدائق القبة يعود إلى قيام مالك الطابق الأول بالعقار، ونجحت القوات الأمنية بضبطه، وكان يقوم بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي، بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما قد أثر على المبنى وأدى إلى إنهياره، وفق ما قد أشارت المعاينة الأولية، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.

فجر يوم الاثنين، بلاغًا بانهيار العقار رقم 6 الموجود في حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة، وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار برفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

هل يوجد مصابين في حادث إنهيار المبنى

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سبب انهيار مبنى حدائق القبة سوف نرصد لكم هل يوجد وفيات أم لا، حيث أسفر الحادث عن نحو 9 حالات وفاة ومصاب، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

حيث قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ القاهرة بالتوجيه بصرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين، بينما قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الإنهيار ، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

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القبض على المتسبب في الكارثة

هذه وقد أفاد مصدر أمني، بتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في انهيار العقار السكني، حيث أوضح المصدر الأمني أن المذكور من قاطني الطابق الأرضي بالعقار، وأنه قد قام مؤخرا ببعض أعمال التشطيبات وإزالة حوائط داخل شقته، مما قد أثر على الحالة الإنشائية للعقار وتسبب في انهياره، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.