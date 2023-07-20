“nooooow فعااااااااااااااااااااااال” رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كافة التفاصيل المتعلقة حول موعد صدور نتيجة التوجيهي الدور الأول للعام الدراسي 2023، وذلك في أعقاب الإعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق الامتحانية لنحو 87826 طالب وطالبة مسجلين بكافة الفروع ما بين الشعبة العلمية والأدبية وفرع الريادة والأعمال والشرعي هذا بالإضافة إلى الثانوية المهنية، وسوف نخبرك حول كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023

وفقًا للبيان الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية فإن موعد الإعلان عن نتيجة التوجيهي 2023 دورة الراحل الدكتور محمد عواد، من المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويمكن لكافة الطلاب والطلبات الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي للوزارة.

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023

يمكن لكافة الطلاب المسجلين في مرحلة التوجيهي للعام الدراسي 2023 الاستعلام عن النتيجة وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

أنقر على رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023 الرسمي.

أدخل رقم الجلوس والذي يتكون من 6 إلى 8 أرقام في الخانة المخصصة له.

أنقر على مربع البحث وانتظر قليلاً من أجل الحصول على النتيجة والتعرف على الدرجات التي حصلت عليها في كافة المواد، بعد إعلان النتيجة بصورة رسمية.

أخبار نتائج توجيهي فلسطين 2023

ينتظر اكثر من 87 ألف طالب وطالب مسجلين بشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة صدور نتيجة التوجيهي الدورة الأولى والتي طال انتظارها، وقد صرحت الوزارة بإنتهاء أعمال التصحيح والتدقيق في الأوراق الامتحانية من قبل اللجان المختصة، مع التشديد من قبل الوزارة على ضرورة حصول كل طالب على حقه بصورة كاملة في الدرجات، بالإضافة إلى مراعاة الظروف التي يمر بها الطلاب في فلسطين.