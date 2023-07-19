’’ رابط شغااااااااال ‘‘ نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 دورة أولى وزارة التربية والتعليم العالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك في أعقاب عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم من أجل شرح كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة ونسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل في كل شعبة، وسوف نتعرف على الرابط وكيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا المقال.

رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023

يمكنك الاستعلام عن نتائج الثانوية العام فلسطين الدورة الأولى دورة الراحل الدكتور محمد عواد من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وهو الرابط الرسمي للإعلان عن النتائج.

حدد الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023.

سجل الاسم بالإضافة إلى رقم الجلوس.

قم بتحديد الفرع الذي تدرس فيه وأنقر على خيار عرض النتيجة.

انتظر قليلاً من أجل الحصول على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالنتيجة والدرجات التي حصلت عليها في أعقاب ظهور النتيجة رسميًا.

متى تعلن نتائج التوجيهي فلسطين 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانها الصادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك أن موعد الإعلان عن النتيجة هو في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/7/2023، وأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط الوزارة أو عن طريق رابط التوجيهي المباشر بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي للسيد الوزير للإعلان عن نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل.

ينتظر نحو أكثر من 87 ألف طالب وطالبة مقيدين بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بكافة الشعب العلمية والأدبية وفرع الريادة والأعمال والفرع الشرعي بالإضافة إلى الفروع المهنية، الإعلان عن النتيجة والذي سوف يتم خلال الساعات المقبلة.