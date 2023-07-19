“direct link„ موقع نتائج التوجيهي فلسطين 2023 الدورة الأولى المحافظات الجنوبية وقطاع غزة

ينتظر أكثر من 87 طالب وطالبة الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة الدورة الأولى 2023 في فلسطين والتي من المقرر لها صباح يوم الخميس المقبل الموافق العشرين من شهر يوليو الجاري، وتم الإعلان من قبل الوزارة عن موقع نتائج التوجيهي فلسطين 2023 والذي من المقرر ظهور النتيجة عن طريقه ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، وسوف نوضح لك كافة التفاصيل المتعلقة بالرابط وطرق الحصول على النتيجة من خلال هذا المقال.

موعد نتائج توجيهي 2023

اوضحت وزارة التربية والتعليم في فلسطين أن النتيجة سوف تكون متاحة لكافة الطلاب المسجلين في مرحلة التوجيهي من خلال رابط موقع الوزارة وذلك في أعقاب المؤتمر الصحفي، والذي من المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الخميس المقبل للإعلان عن نسب النجاح والكشف عن أسماء الطلاب الأوائل في جميع الشعب.

موقع نتائج التوجيهي فلسطين 2023

الاستعلام عن النتيجة يتم من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة من خلال موقع نتائج التوجيهي فلسطين 2023 وهو الرابط الإلكترونيالرابط الإلكتروني للوزارة كالآتي:

قم بالدخول إلى موقع نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين.

ادخل الاسم بالإضافة إلى رقم جلوس الطالب والذي يتراوح ما بين 6 إلى ثمانية أرقام.

اختر الشعبة سواء علمية أو أدبية أو شرعية وغيرها.

انقر على استعراض وانتظر قليلاً من أجل عرض النتيجة بعد اعتمادها رسميًا من قبل السيد الوزير.

توجيهي 2023

ويتجاوز عدد طلاب التوجيهي ما يتخطى 87 ألف طالب وطالبة داخل الأراضي الفلسطينية، والذين يراقبون ظهور نتيجة الثانوية العامة الدورة الأولى دورة الراحل الدكتور محمد عواد، وذلك بعد الانتهاء من آداء الاختبارات منذ يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي، وقد جرت الاختبارات في حالة من الهدوء واليسر وجاءت في مستوى الطالب المتوسط.