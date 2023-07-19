أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة في العراق pdf عبر spa.gov.iq

تُعَدُّ أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق بحاجة ماسة إلى الدعم، وقد تم إحصاءها من قبل وزارة التخطيط العراقية لإثبات كونها من بين العائلات الأكثر تحت مستوى خط الفقر، بعد اتباع مجموعة من الضوابط والآليات والإجراءات القاسية.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق

وأتاحت وزارة التخطيط العراقية فرصة للتسجيل للمواطنين في العراق من الجنسين الذكور والإناث للحصول على الدعم في الفترة السابقة، وذلك بعد التعرف عليهم وإثبات أنهم عائلات محتاجة ومتدنية دخلها وما دون خط الفقر.

وضعت الحكومة العراقية قائمة كبيرة تتضمن المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، وذلك في جميع محافظات البلاد. حيث وصل عدد العائلات التي استفادت من الدعم المقدم من وزارة العمل العراقية إلى أكثر من 300 ألف مستفيد في محافظات مختلفة في العراق.

نصحت الحكومة العراقية العديد من المواطنين الذين تم رفضهم للحصول على الدعم المالي في الوجبة التاسعة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق ، بتقديم اعتراض على قرار الرفض، وذلك عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

نقدم لكم رابطاً للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق ، وهي مسألة تثير اهتمام العديد من المواطنين بغض النظر عن جنسهم.

الدخول منصة مظلتي.

يجب الدخول إلى استمارة الحماية الاجتماعية.

يجب إضافة جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف ورقم الهوية واسمك بالكامل.

يجب كتابة اسم المحافظة التابعة لك وكذلك الشهادة العملية.

بعد قراءة الشروط والأحكام يجب الموافقة عليها.

يجب الضغط على أيقونة الإرسال وسيتم إرسال رسالة نصية إليك.

وقد حددت الحكومة العراقية مجموعة من المعايير التي يجب توافرها لقبول ودعم لأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق، من بين هذه المعايير:-

يجب أن يتم إدراجه في البطاقة الوطنية.

يجب أن يتم تسجيله في جهة الشؤون الاجتماعية ويجب أن يكون لديه رقم استشاري.

يجب عدم تلقيه راتباً من أي جهة حكومية أو رعاية اجتماعية.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم متوافقاً مع الشروط التي حددتها الحكومة العراقية، حيث حددت أن يكون للنساء من 15 إلى 55 عاماً وللرجال من 15 إلى 60 عاماً.

ويعتبر الراتب الاجتماعي من أهم الرواتب المقدمة من وزارة العمل للمواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحصول على دعم مالي. بغض النظر عما إذا كان هؤلاء المواطنين عاطلين عن العمل أو أراملًا أو مطلقاتًا أو من مجموعة أخرى من المواطنين المستحقين للدعم في العراق.