“لو منهم هتاخد راتبين” حالات الجمع بين الراتب والمعاش في القانون المصري من هم تلك الفئات

تعرف على مزايا قانون التأمينات والمعاشات الجديد للجمع ما بين المراب والمعاش

تحرص الهيئة العامة للتأمينات في مصر على توفير المعاشات في المواعيد المنصوص عليها من أجل القدرة على سد احتياجات جميع الأسر التي تعتمد اعتماد تام على رواتب المعاشات من أجل تلبية احتياجات المعيشة، ولقد تم مؤخراً الموافقة على أحد القرارات الهامة المتعلقة بالمعاشات وهو القرار المتعلق بضم كلا من الراتب مع المعاش لبعض الحالات الاستثنائية التي قام بتحديدها قانون العمل في مصر بعد تعديلاته الأخيرة.

حالات الجمع بين الراتب والمعاش

هناك بعض الحالات التي نص عليها قانون العمل المصري تم الجميع فيها بين الراتب وقيمة المعاش، ويمكننا التعرف عليها من خلال الآتي:

أولا: المرأة المنتفعة بمعاشها ولها معاش مستحق عن زوجها.

ثانيا: الرجل الأرمل المستحق للمعاش ويحصل على معاش من زوجته.

ثالثا: الأبناء القصر الذين يستحقوا معاشات عن الأب والأم.

رابعا: الشخص الحاصل على معاش شخصي ومعاش خاص بأحد الأقارب له.

خامسا: الشخص الحاصل على معاش متعلق بالإصابة ومعاش البطالة.

شروط الجمع بين معاشين

للقدرة على الجمع ما بين معاشين لابد من توافر مجموعة من الشروط كما نص قانون العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية في مصر ويمكننا التعرف على تلك الشروط من خلال النقاط التالية:

يتم الحصول على قيمة الدخل والمعاش في حالة الحصول على الحد الأدنى للمعاشات.

في حالة إذا كانت الزوجة تجمع ما بين (الراتب والمعاش من عملها).

يحصل الأبناء على معاش الوالدين دون وجود حد معين.

الحصول على معاش فردين مستحقين لشخص معين دون تعيين حد معين للقيمة.

أحقية جميع المطلقة لمعاشين

يمكن للمطلقة الجمع ما بين معاشين في حالة حصولها على المعاش من الأب والحصول على راتب معاش تكافل وكرامة، حيث تكفل لها الدولة الحق في الحصول على المعاشين طالما لا يوجد معيل لها وتم طلاقها بشكل رسمي.