اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة “التاسعة”| تحميل اسماء الوجبه الثالثه الرعايه الاجتماعيه 2023 بالعراق pdf

في العراق عام ٢٠٢٣، أصبح البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 محل اهتمام الكثير من المواطنين في جميع محافظات ومدن البلاد. وقد تصدر محرك البحث جوجل قائمة الأكثر استخدامًا خلال الساعات الأخيرة، عدد من العبارات ومنها اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، اسماء الرعاية الاجتماعية pdf، فهناك شريحة كبرى من المواطنين بالعراق في بحث دائم لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية ومن خلال البديل الاخباري سوف نسلط الضوء على كافة التفاصيل الخاصة ب الرعاية الاجتماعية بالعراق، وخطوات الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق استمارة الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل والمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى بعض الفئات التي تحتاج إلى دعم مادي كبير. يأتي ذلك نتيجة الأزمات العالمية الأخيرة التي ألحقت الضرر بالمواطن العراقي وجعلته غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية.

وفقًا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تأكيداً على أن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية هم فقط الذين يحق لهم الحصول على القيمة المستحقة للرعاية الاجتماعية المخططة، ويتم صرف هذه المستحقات فقط لمن يستوفون الشروط المطلوبة التي حددتها الوزارة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

تعتبر عملية استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق سهلة وبسيطة، وسنوضح لكم فيما يلي الخطوات المتبعة في ذلك.

1- القيام بفتح منصة مظلتي

2- الضغط على أيقونة الاستعلام ثم إدخال أسمك الرباعي في القائمة المخصصة لها

3- الكتابة رقم هويتك واسمك الرباعي وتاريخ ميلادك في القائمة المخصصة لهم

4- الضغط على أيقونة الاستعلام لظهور نتائج المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أُعلِنَت أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة لصرف رواتب الرعاية الاجتماعية من قِبَل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبلغ عددهم 310,798 مستفيدًا، يشملون العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل، بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المحدود. تأتي هذه الخطوة في غُربة سعي الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يُقدم راتب الرعاية الاجتماعية للمواطنين العاطلين عن العمل أو للأرامل وغيرهم مِن المستحقين للحصول على الدعم مِن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وذلك لتقديم المساعدة لهم في تحمل الأعباء الاقتصادية.

شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية في العراق

سنقدم لكم الشروط المطلوبة التي حددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لتحقيق مستحقات الرعاية الاجتماعية في عام 2023.

1- يجب أن يكون للمتقدم رقم استشارية وأن يكون مسجلًا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

2- يجب أن يدرج المتقدم في البطاقة الوطنية.

3- يجب أن يتوافق عمر المتقدم مع شروط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يجب أن يكون عمر النساء بين 15 و 55 عامًا، وعمر الرجال بين 15 و 60 عامًا.

4- يجب ألا يكون المتقدم قد استلم رواتب من أي جهة حكومية سابقًا.