“لتكفي بيتك لتعيش لكيفك” بعد إلغاء قرار الزيادة اعرف أسعار السجائر اليوم 19-7-2023

شهدت أسعار السجائر اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 استقراراً في السوق المحلية، وهذا يأتي بعد اتخاذ قرارات عاجلة مساء أمس حيث نفت شعبة الدخان أن شركة فيليب موريس قد رفعت أسعار السجائر. تم نفي هذا القرار بعد ساعات قليلة من توزيعه على التجار والموزعين، وفيما يلي سنقوم بعرض أسعار السجائر لهذا اليوم.

اسعار السجائر اليوم

تم تسجيل أسعار جميع أنواع سجائر ميريت بقيمة 59 جنيها. تم تسجيل سعر سجائر مورلبورو النوع الأحمر بقيمة 54 جنيهاً. تم تسجيل قيمة سعر سجائر مورلبورو الذهبية بـ ٥٤ جنيها. تم تسجيل سعر أنواع سجائر مورلبورو بقيمة 45 جنيها. تم تسجيل قيمة سعر السجائر “أل أند أم Red” بنحو 39 جنيهًا. سجلت أسعار سجائر ماركة أل أند أم الزرقاء قيمتها 39 جنيها. تم تسجيل قيمة أسعار سجائر أل أند أم سيلفر بمبلغ 39 جنيهًا. تم تسجيل سعر السجائر شركة السيجار في الدفعة القادمة بقيمة 39 جنيه.

حقيقة ارتفاع أسعار السجائر 2023

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات، في تصريحات إعلامية، أن شركة فيليب موريس قررت إلغاء القرار الذي كان من المفترض أن يرفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم ابتداءً من الاثنين الماضي، حتى يتم تنفيذ التعديلات الضريبية.

قامت شركة فيليب موريس الأحد الماضي بإصدار قرار بزيادة أسعار السجائر بواقع 5 جنيهات في أنواع المارلبورو والميريت، و3 جنيهات في سجائر إل إم.

النوع أسعار السجائر اليوم بعد إتمام تطبيق التعديلات الضريبية، سيتم تغيير السعر بزيادة جديدة.

أسعار السجائر ميريت بأنواعها

النوع أسعار السجائر اليوم السعر بالزيادة الجديدة فور الانتهاء من تطبيق التعديلات الضريبية أسعار السجائر ميريت بأنواعها 59 جنيها 64 جنيهًا أسعار السجائر مارلبورو اليوم (Red) 54 جنيهًا 59 جنيهًا أسعار السجائر مارلبورو اليوم (Gold‏) 54 جنيهًا 59 جنيهًا أسعار السجائر مارلبورو اليوم (Crafted) 44 جنيهًا 49 جنيهًا أسعار السجائر LM Red‏ 39 جنيهًا 42 جنيهًا أسعار السجائر LM Blue 39 جنيهًا 42 جنيهًا أسعار السجائر LM Silver‏ 39 جنيهًا 42 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم 2023

فإن سعر السجائر اليوم يسجل: