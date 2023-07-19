اسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 يوليو.. يا حلوتك يا طعمتك ايوة كده يا وديع.. تراجع الأسعار اليوم الحقي اعرفي الأسعار واشتري

أصبحت اسعار الفراخ اليوم هي حديث الشارع المصري، حيث كان في الأيام الماضية لم يبحث الكثير من ربات المنزل وأصحاب البيوت حول معرفة اسعار الدواجن نظرا لأن كأن يوجد الكثير من اللحوم في المنزل بسبب ذبح الأبقار والأغنام في عيد الأضحى، وبعد قرب انتهاء المخزون بدأ الكثير معرفة أسعار البروتين البديل للحوم، مما دفعنا في هذا المقال أن رصدنا لكم كافة الأسعار الحقيقة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

اسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 يوليو

يمكنك من خلال هذه الفقرة معرفة اسعار الفراخ اليوم، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

أولا سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين سعر 57 و 59 جنيها للكيلو، كما قد تراوحت سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين سعر 54 و55 جنيها للكيلو.

ثانيا فيما سجلت أسعار الدواجن البلدى اليوم نحو سعر 99 جنيهًا، بينما قد سجلت أسعار البط البلدي نحو سعر 100 جنيها، بينما وصل سعر البط المستورد إلى نحو 85 جنيهًا.

ثالثا فيما وصل سعر الكتكوت الأبيض بين سعر 9 و12 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت «ساسو» اليوم نحو 8 إلى 9 جنيهات، أما قد يتراوح سعر البانية بين سعر 160 إلى 180 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة اسعار الفراخ اليوم، سوف نرصد لكم أسعار البيض اليوم، حسب بورصة الدواجن حيث جاء على النحو التالي.

سجل سعر البيض الأبيض نحو سعر 114 جنيها للكرتونة، بينما سوف يصل السعر للمستهلك نحو سعر 119 جنيهًا. فيما سجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 117 جنيهًا للكرتونة، فيما يصل إلى المستهلك نحو سعر 124 جنيهًا. بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي بين سعر 126 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا. فيما وصل حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر إلى حوالي نحو 1.4 مليار طائر، بينما سوف ينتج القطاع الريفي حوالي نحو 320 مليون دجاجة، كما قد تنتج مصر حوالي نحو 14 مليار من بيض المائدة. بينما يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي نحو 100 مليار جنيه، كما قد تستوعب صناعة الدواجن في مصر حوالي نحو 3 مليون عامل، حيث سوف يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر حوالي نحو 38 ألف منشأة تشمل: مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

لماذا ارتفع سعر الفراخ؟

ارتفعت أسعار الفراخ في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى مخاوف بشأن الأمن الغذائي. هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، بما في ذلك:

ارتفاع أسعار الأعلاف: الفراخ هي حيوانات آكلة للعلف، مما يعني أنها تحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الحبوب للحصول على الغذاء. وقد ارتفعت أسعار الحبوب في السنوات الأخيرة بسبب عوامل مثل الجفاف وتغير المناخ. زيادة الطلب على الفراخ: هناك طلب متزايد على الفراخ في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح الناس أكثر ثراءً وأكثر اهتمامًا بالصحة، وقد أدى هذا الزيادة في الطلب إلى ارتفاع أسعار الفراخ. انخفاض الإنتاج: كان هناك انخفاض في إنتاج الفراخ في بعض البلدان، بسبب عوامل مثل تفشي الأمراض والأمراض. وقد أدى هذا الانخفاض في الإنتاج إلى ارتفاع أسعار الفراخ.

الأشياء التي يمكن للناس القيام بها للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الفراخ

يتوقع الخبراء أن يستمر ارتفاع أسعار الفراخ في المستقبل القريب، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأمن الغذائي، حيث يوجد هناك هناك بعض الأشياء التي يمكن للناس القيام بها للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الفراخ، مثل: