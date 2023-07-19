اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو.. بقت على قد الايد .. اسمع احلى زغاريط يا ست الكل

اسعار الدواجن اليوم، تعد الدواجن من أكثر الوجبات التي يتناولها الكثير في مصر والوطن العربي نظراً لأنها تحتوي على الكثير من البروتين المطلوب للجسم، حيث استمر تراجع أسعار الفراخ والبيض، بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، بعدما قد شهدت أسعار الفراخ بأنواعها تراجعا ملحوظا، خلال الأيام الماضية، حيث قد انخفضت أسعار الفراخ البيضاء بمقدار وصل نحو 3 جنيه للكيلو جرام الواحد، حيث استقرت أسعار البيض اليوم، بعدما قد شهد سعر كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض أسعار الأعلاف أمام منتجى الدواجن، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو

يمكنك من خلال هذه الفقرة معرفة اسعار الدواجن اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

أولا سجلت سعر الفراخ البيضاء اليوم نحو سعر 56 جنيهًا جملة، لتصل إلى الأسواق بسعر يبلغ نحو 63 إلى 65 جنيها للكيلو، على حسب المنطقة السكنية.

ثانيا فيما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين سعر 100 و101 جنيها.

ثالثا بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم نحو 95 جنيهًا.

رابعا بينما سجل سعر كيلو الأمهات البيضاء اليوم نحو سعر 52 جنيهًا.

اسعار الكتاكيت اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة اسعار الدواجن اليوم سوف نرصد لكم اسعار الكتاكيت اليوم، وجاء كالتالي.

أولا بلغ سعر كتكوت أبيض الشركات عمر يوم ما بين سعر 12.50 و17 جنيه.

ثانيا فيما يتراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين سعر 7.5 و8.50 جنيه.

ثالثا بينما سجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين سعر 5.50 و6.50 جنيه.

اسعار البط اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة اسعار الدواجن اليوم وأسعار الكتاكيت اليوم سوف نرصد لكم اسعار البط اليوم، حسب بورصة الدواجن حيث جاء على النحو التالي.

أولا يتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين سعر 8 و8.50 جنيه.

ثانيا فيما يتراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين سعر 24 و 23.50 جنيه.

ثالثا بينما سجل سعر كتكوت بط مولار عمر يوم بين سعر 16.50 و17 جنيه.

رابعا فيما سجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو سعر 55 جنيها.

خامسا بينما سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو سعر 100 جنيه.

سادسا وأخيرا وسجل سعر كيلو البط المولار اليوم نحو سعر 60 جنيها.

أسعار البيض اليوم الاربعاء 19 يوليو

أصبحت اسعار الدواجن اليوم وسعر كرتونة البيض حديث الشارع المصري، حيث جاءت سعر كرتونة البيض اليوم على النحو التالي.

هذه وقد سجل سعر كرتونة بيض أحمر نحو 115: 118 جنيها. فيما سجل سعر كرتونة بيض أبيض 110: 113 جنيها. سعر كرتونة البيض البلدى 120: 122 جنيها.

ارتفاع أسعار الدواجن في أسواق مصر

هذه وقد تشهد أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث وصلت أسعار بعض الأصناف إلى أكثر من ضعف أسعارها قبل عام. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها: