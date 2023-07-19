سعر البصل اليوم الأربعاء 19 يوليو.. أيوة كدة يا واديع فين الاسعار دي من زمان

سعر البصل اليوم الأربعاء 19 يوليو، فرحه ملهاش حدود بسبب رجوع أسعار زمان، حيث أكدت بورصة الأسعار المصرية التي قد تكشف عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء أن سعر كيلو البصل سجل حالة من التراجع خلال الدقائق القليلة الماضية بعد استقرارها على مدار الأيام الماضية.

حيث أشار البيان اليومي الذي قد كشفت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية أنه قد يوجد هناك حالة من التراجع الجديدة في سعر كيلو البصل في أسواق الأسواق المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

سعر البصل اليوم الأربعاء 19 يوليو

إذا كنت تريد معرفة سعر البصل اليوم الأحمر وجميع انواع البصل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أولا يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور نحو سعر 9 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيه.

ثانيا فيما بلغ سعر طن البصل بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي نحو 10 آلاف جنيه.

ثالثا بينما سجل سعر طن البصل الأبيض يسلم للتصدير خلال تعاملات اليوم نحو 14 ألف جنيه للطن.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 19 يوليو

بعد أن رصدنا لكم سعر البصل اليوم سوف نرصد لكم أسعار الخضروات اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

هذه وقد سجل سعر كيلو الطماطم نحو سعر 4 جنيهات، بانخفاض 75 قرشا، فيما وصل سعر كيلو البطاطس اليوم نحو سعر 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا. بينما بلغ سعر كيلو الكوسة اليوم نحو 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين، فيما بلغت الفاصوليا نحو سعر 18 جنيها، بانخفاض جنيهين، بينما بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي 5 جنيهات. فيما وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي اليوم نحو 10 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي نحو 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا. بينما سجل سعر كيلو الملوخية اليوم نحو سعر 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا، فيما سجل سعر كيلو الخيار الصوب اليوم نحو 8 جنيهات، بانخفاض جنيه. بينما وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو سعر 6 جنيهات، بانخفاض جنيه، وبلغ سعر كيلو ورق العنب ما يقارب من سعر 25 جنيه، يتراجع إلي نحو سعر 19 جنيه في بعض الأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 19 يوليو

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر البصل اليوم وأسعار الخضروات اليوم سوف نرصد لكم أسعار الفاكهة اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

أولا بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي اليوم نحو 7 جنيهات.

ثانيا فيما بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي اليوم نحو بسعر 28 جنيها.

ثالثا بينما سجل سعر كيلو البطيخ اليوم نحو سعر 18 جنيه.

ارتفاع سعر البصل في مصر

هذه وقد شهد سعر البصل في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو البصل إلى أكثر من 20 جنيهًا في بعض الأسواق. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، منها:

قلة المعروض من البصل، حيث يعاني القطاع الزراعي في مصر من عدة مشاكل، منها: الجفاف. الآفات الزراعية. قلة التمويل. زيادة الطلب على البصل، حيث يُعد البصل من الخضروات الأساسية في المطبخ المصري، ويستخدم في العديد من الأطباق. ارتفاع أسعار الشحن، حيث يُنقل البصل من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك عن طريق الشاحنات، وتشهد أسعار الشحن ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

البصل

يُعد ارتفاع سعر البصل عبئًا كبيرًا على المواطنين المصريين، حيث يُعد البصل من الخضروات الأساسية في المطبخ المصري، ويستخدم في العديد من الأطباق. وطالب العديد من المواطنين الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لخفض سعر البصل، مثل: