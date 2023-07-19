عاجل للطلاب… الخريطة الزمنية من التعليم حول موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 بالمدارس الحكومية والجامعات

إن الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون موعد قدوم السنة الدراسية الجديدة 2023-2024 لكافة المدارس والجامعات، وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية وأيضًا التعليم العالي خريطة زمنية لبداية السنة الدراسية الجديدة لعام 2023-2024، وسيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة.

بداية السنة الدراسية لـ 2023-2024

سيتم الإعلان عن الخريطة لبداية السنة الدراسية 2023-2024 من قبل وزارة التربية والتعليم عبر الأيام القليلة القادمة، ومن المحتمل أن يكون في بداية الأسبوع الثالث من سبتمبر 2023، ويمكن أن تبدأ السنة الدراسية الجديدة في أول شهر أكتوبر لـ 2023، وستقرر وزارة التربية والتعليم المصرية ميعاد لبداية العام الجديد في الأيام الاتية لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس واللغات الخاصة الرسمية.

فمن الممكن أن وزارة التربية والتعليم ستعلن موعد لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 من شهر يوليو القادم والخريطة الزمنية للسنة الدراسية وميعاد الفصليين الدراسيين وأيام الحضور والإجازات وموعد الامتحانات النظرية والشفوية لصفوف النقل والمرحلة الإعدادية وأيضًا المرحلة الثانوية العامة والفنية.

ومن المحتمل أن يكون الفصل الدراسي الأول لعام2023-2024 سيستمر حتي شهر يناير لعام 2024، حينما يتم فيه امتحانات الفصل الاول 2024، وسوف ينال الطلاب علي إجازة منتصف السنة الدراسية من نهاية شهر يناير لعام 2024، حتي ثاني أسبوع من شهر فبراير 2024، ثم يبدأ الفصل الثاني الدراسي لعام 2024.

بداية العام الجديد 2024

وتواصل وزارة التربية والتعليم المصرية في استقبال رغبات التقديم للالتحاق في المدارس الحكومية لرياض الأطفال وللصف الأول الابتدائي للسنة الدراسية 2023ـ2024، حينما يظل التقديم للالتحاق بالمدارس الحكومية مستمر في السنة الدراسية الجديدة من شهر يونيو السائر حتي نهاية الشهر، علي البرامج الإلكترونية الموحدة فوق مستوي الجمهورية لجميع المحافظات.

وسوف تعلن وزارة التعليم العالي ميعاد لبدأ السنة الدراسية الجديدة لعام 2023-2024 للمعاهد العليا والجامعات، ودائمًا ما تكون بداية السنة الدراسية الجديدة للجامعات في ميعاد بداية السنة الدراسية لجميع المدارس للتعليم قبل الجامعي، وسوف يحدد المجلس الأعلى الخاص بالجامعات ميعاد بداية الفصل الدراسي الجديد رسميًا في اجتماعاته القادمة في شهر يونيو أو شهر يوليو القادم، بالتطابق مع الاستعدادات لبداية تنسيق المرحلة الجامعية لعام 2023-2024.