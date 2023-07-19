رابط تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

تم بدء تنشيط رابط تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة 2023 من قِبَل وزارة التعليم العالي اعتبارًا من يوم السبت 15 يوليو 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ذلك ليتسنى للطلاب القيام بالاختبارات الخاصة بالقدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب هذا الاختبار كشرط للقبول، ولكي يتمكن الطلاب من تسجيل اختبار القدرات، هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها، وعبر اسرة موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو رابط تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة 2023.

رابط تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن تُعلَن نتائج الثانوية العامة 2023 في بداية شهر أغسطس المقبل، تم تنشيط رابط التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب المرحلة الثانوية ليُتَيَسَّرَ للراغبين في التقديم على اختبار القدرات للكليات التي تشترط اجتيازه التسجيل والتقديم عبر الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني التنسيق، و رابط تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة 2023 يجب اتباع الخطوات التالية:

هنا زيارة رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق

ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات من خلال كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس للطالب، ستظهر بعد ذلك معلومات الطالب الخاصة به.

مثل رقم الجلوس والاسم والرقم القومي واختيار المحافظة والإدارة التعليمية والشعبة التي يدرسها المتقدم (علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي).

ثم ستظهر لك قائمة تحتوي على اختبارات القدرات والكليات.

مع توضيح الأماكن المخصصة لأداء الاختبارات والمواعيد المحددة من قِبَل الكليات لأداء الاختبارات.

يمكنك اختيار نوع القدرات والموعد المناسب ومن ثم طباعة الإيصال.

رابط تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة 2023

عند أداء اختبارات القدرات ينبغي توفر عدد من المستندات المذكورة وهي رقم الجلوس وصورة منه وصورة شخصية للاختبار الأول، وفي حالة رابط تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة 2023 قدرات كلية التربية الرياضية ينبغي إحضار صورتين، تجدر الإشارة إلى أنه يتم اختبار القدرات في كلية التربية الرياضية على مدار يومين، باستثناء الكليات الأخرى حيث يتم اختبار القدرات فيها خلال يوم واحد.