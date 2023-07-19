رابط نتائج التوجيهي 2023 فلسطين بالدرجات عبر وزارة التربية الفلسطينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن تاريخ نتائج التوجيهي 2023 فلسطين حيث سيكون يوم الخميس العشرين من يوليو عام 2023، الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القدس، يجدر الإشارة إلى أن عدد المشتركين في امتحانات التوجيهي لعام 2023 بلغ 87826 طالبًا وطالبة في مختلف الفروع، فقد بلغ عدد الطلاب في الفرع العلمي 24540 طالبًا وطالبة، وفي الفرع الأدبي 54641 طالبًا وطالبة وفي فرع الريادة والأعمال 3917 طالبًا وفي الفرع الشرعي 1242 طالبًا وفي الثانوية المهنية 3486 طالبًا، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة الفلسطينية لعام 2023 بدأت في الأربعاء السابع من يونيو عام 2023 واستمرت حتى يوم الإثنين التاسع والعشرين من يونيو عام 2023.

نتائج التوجيهي 2023 فلسطين

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نتائج توجيهي فلسطين 2023

ينتظر أكثر من 87 ألف طالب وطالبة حاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية عام 2023، إعلان النتائج، نتائج توجيهي فلسطين 2023 في الدورة الأولى التي انتظرت طويلاً، أكدت وزارة التعليم على أهمية التأكد من سلامة ودقة عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه في الدرجات، كما أوليت الاعتبار للظروف التي يواجهها الطلاب في فلسطين، حيث بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لتوفير لجان الامتحانات وتصحيح الامتحانات، وذلك ليتم تنظيم الامتحانات بسلام وهدوء قدر الإمكان، قام رئيس الوزراء الفلسطيني السيد محمد أشتية بجولة تفقدية للجان الامتحانات في اليوم الأول، برفقة وزير التربية والتعليم للتأكد من تقدم سير العملية الامتحانية بشكل سلس ومنظم، وقد تم تكريم الراحل الدكتور محمد عواد، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات، لجهوده خلال فترة توليه منصب رئيس المركز.

موقع نتائج الثانوية العامة فلسطين

أنشأت وزارة التربية والتعليم موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023، تم توضيحه في الفقرات السابقة مع شرح الخطوات اللازمة للدخول والاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023، يتم الإعلان عن هذا الرابط كجزء من خدمات الوزارة الإلكترونية التي تقدمها للأفراد الذين يتعاملون معها، سواء كانوا طلابًا أو أولياء أمور، يهدف ذلك إلى تخفيف العبء عنهم وتوفير الوقت والجهد المبذول في استخراج نتائج التوجيهي فلسطين 2023، في حين يتم الحفاظ على سلامتهم وتجنب الذهاب والازدحام في المدارس والمؤسسات التعليمية.